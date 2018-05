Vor dem Halbfinale wartet auf Alba noch ein harter Kampf

Berlin. Der Eisbeutel dürfte am Sonntag der beste Freund der meisten Alba-Spieler gewesen sein. Denn sie hatten die Baskets aus Oldenburg am Abend zuvor im dritten Viertelfinalspiel erst nach knüppelhartem Kampf mit 96:79 (48:42) niedergerungen. Die blauen Flecken werden aber mit dem Blick nach München deutlich weniger geschmerzt haben. Dort nämlich verspielte der FC Bayern gegen Frankfurt eine 19-Punkte-Führung, kassierte in der zweiten Halbzeit satte 61 Punkte und verlor mit 83:86. "Ich weiß nicht, was in unseren Köpfen los war und kann es nicht erklären", stand Münchens ehemaliger Alba-Spieler Nihad Djedovic sichtlich unter Schock.

Kein Wunder, denn sein Team war für viele der große Meisterschaftsfavorit, liegt jetzt aber in der Best-of-five-Serie mit 1:2 Siegen zurück. "Mia san mia" droht das frühe Aus im Play-off. Alba hingegen hielt in der Serie gegen die Baskets dem Druck stand, führt mit 2:1 und kann am Dienstag (19 Uhr, Telekomsport) auswärts das Halbfinale klar machen. Eine andere Welt also, nahezu schmerzfrei – abgesehen von dem einen oder anderen Bluterguss – sozusagen, und voller Zuversicht und Optimismus.

Allerdings dürften am Dienstag einige blaue Flecken hinzukommen. "Wir sehen uns in Oldenburg", hatte der 2,10-Meter-Koloss der Baskets, Rasid Mahalbasic, die "verdiente Niederlage" in Berlin noch auf dem Weg in die Kabine abgehakt. "Dort haben wir dann 6000 Fans im Rücken. Damit ist der Sieg zwar nicht garantiert, aber wir werden Alba ganz sicher das Leben schwer machen."

Kaum vorstellbar, dass es dann noch physischer zugehen wird als am Sonnabend in Berlin, und es ist auch fraglich, ob die Oldenburger davon ohne die verletzten Maxime de Zeeuw, Brad Loesing und Durand Scott mehr profitieren würden als die Berliner. Schon in Spiel drei schien Alba aus dem tieferen Kader den Vorteil zu ziehen. "Wir müssen wieder viel laufen und den Ball schnell machen. Dann wird sich die größere Rotation, die wir zur Verfügung haben, gegen Ende des Spiels sicherlich bemerkbar machen", glaubt Joshiko Saibou.

Wobei Albas Power Forward Tim Schneider (19) voraussichtlich erneut nur zusehen wird. Berlins 2,08-Meter-Youngster kann seinen Knöchel wegen eines Knochenmarködems noch immer nicht voll belasten.

( Theo Breiding )