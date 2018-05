Sikma führt Alba zu einem Sieg des Willens

Berlin. Matchball für Alba! Berlins Basketballteam gewann das dritte Viertelfinalspiel gegen die Baskets aus Oldenburg vor 8.891 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena mit 96:79 (48:42). Nach dem 114:88 eine Woche zuvor und dem 100:105 nach Verlängerung am Dienstag in Oldenburg führt das Team von Aito Reneses nun in der Best-of-five-Serie mit 2:1. Gewinnen die Berliner am Dienstag (19 Uhr, Telekomsport) auch auswärts, folgen sie Titelverteidiger Bamberg ins Halbfinale. Die Franken, als Tabellenvierter in das Play-off gestartet, setzten sich gegen Bonn glatt mit 3:0 Siegen durch.

"Wir wollten wie im ersten Spiel wieder der Aggressor sein, was uns in Oldenburg nicht gelungen war", sagte Kapitän Niels Giffey, "und damit haben wir die Partie zu allererst mit unserer Verteidigung gewonnen." Was Luke Sikma, der mit 18 Punkten und elf Rebounds erneut Albas überragender Akteur war, ähnlich sah. "Ein offensiv so starkes Team bei 79 Punkten zu halten, kann sich sehen lassen. Jetzt müssen wir mit der gleichen Energie in Oldenburg antreten, und die Serie dort entscheiden."

Von der ersten Sekunde an war zu sehen, dass beide Teams endgültig im Play-off angekommen sind. Unter beiden Körben wurde verteidigt, als gäbe es kein Morgen. Der Plan der Gäste, das Spiel der Berliner wie bereits beim Sieg in eigener Halle zu verlangsamen, gelang jedoch nur bedingt. Alba traf im Gegensatz zu den Oldenburgern von Beginn an hochprozentig und war nach Fehlwürfen der Gäste auch bei den Rebounds (39:26) klar überlegen. An eine vorentscheidende Führung wie in Spiel eins war jedoch nicht zu denken. Nach Joshiko Saibous Dreier zum 12:4 (3.) blieb Albas Führung überschaubar, schmolz sogar Anfang des zweiten Viertels bis auf 26:25 (12.) zusammen.

Dann jedoch profitierten die Berliner von der zunehmend rustikalen Spielweise der Gäste. Zum einen, weil es die Stimmung in der Arena anheizte, zum anderen, weil vor allem Sikma und Giffey die zugesprochenen Freiwürfe konsequent verwandelten. Nach einem Dreier von Spencer Butterfield, der vor Marius Grigonis (15) insgesamt 17 Punkte erzielte, ging es mit 48:42 in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang zeigten sich die Oldenburger vom Kampfgeist, aber auch der spielerischen Finesse der Hausherren mehr und mehr beeindruckt. Erst biss sich Dennis Clifford gegen Österreichs 2.10-Meter-Schrank Rasid Mahalbasic mehrfach durch, dann ließen Peyton Siva, Butterfield und Grigonis die Dreier fliegen. Auf den Rängen ging man bereits beim 73:52 Ende des dritten Viertels vom angespannten Anfeuern zu moderatem Feiern über.

Oldenburg allerdings konnte ein Debakel für sich abwenden. Es war aber auch zunehmend zu spüren, dass schon auf beiden Seiten das möglicherweise entscheidende Spiel am Dienstag in den Hinterköpfen war. Sowohl Alba als auch die Oldenburger spielten die Partie mit maximaler Intensität zu Ende. Der klare Sieg der Berliner wackelte zu keinem Zeitpunkt.

Verliert Alba am Dienstag, müsste die Play-off-Serie dann am kommenden Donnerstag (19 Uhr) in Berlin entschieden werden. Den Termin hat Marius Grigonis aber nicht mehr auf dem Zettel: "Wir werden unsere Fans wiedersehen", sagt der coole Litauer, "aber erst im Halbfinale und gegen einen anderen Gegner."