Alba setzt auf die Heimstärke

Berlin. Albas Basketballteam ist in dieser Saison gelobt worden wie keine andere Mannschaft der Bundesliga. Ihr Coach Aito Reneses wurde zum "Trainer des Jahres" und Leitwolf Luke Sikma zum "Wertvollsten Spieler" (MVP) gewählt. Jetzt aber ist mit dem Play-off die Zeit gekommen, in der sich Albas Mannschaft nur noch selbst auszeichnen kann. Auch und gerade an diesem Sonnabend, wenn die Oldenburger Baskets zum dritten Viertelfinalspiel in der Mercedes-Benz Arena (18 Uhr, Telekomsport) zu Gast sind.

Nach dem 114:88 vor einer Woche und dem 100:105 nach Verlängerung steht es in der "Best of five"-Serie 1:1. Als Tabellenzweiter der Hauptrunde erspielte sich Albas Team für diese und auch die nächste Runde das Heimrecht und genau dafür gilt es sich jetzt zu belohnen, denn der Sieger dieser dritten Partie hat am kommenden Dienstag in Oldenburg (19 Uhr) den ersten Matchball zum Einzug ins Halbfinale. Keine Frage: Der Druck liegt auf den Berlinern.

Erst zwei Heimniederlagen in dieser Saison

"Und der ist jetzt sicherlich erheblich größer geworden", sagt Kapitän Niels Giffey, "das Selbstbewusstsein der Oldenburger dürfte im zweiten Spiel um einiges gewachsen sein. Aber wir spielen zu Hause, genau dort, wo wir sie im ersten Spiel so deutlich geschlagen haben." Dass der 114:88-Kantersieg eine Woche zuvor in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel eher hinderlich gewesen ist, hatte Albas Trainer fast schon erwartet. "Das passiert eigentlich immer, dass du denkst, dass alles ganz leicht wird. Aber im Play-off kann jede Mannschaft gewinnen", sagt Reneses. "Im zweiten Spiel waren die Oldenburger in der Verteidigung besser vorbereitet und haben uns Probleme bereitet. Wir haben zu viele Bälle verloren und zu viele Körbe aus Nahdistanz zugelassen. Das werden wir ändern."

Zumal die eigenen Fans verwöhnt sind und in dieser Saison nur zwei Heimniederlagen in der Bundesliga erleben mussten: das 64:66 am 2. Oktober gegen Bremerhaven und das 70:80 am

5. November 2017 gegen den FC Bayern – also vor mehr als einem halben Jahr. Ausgerechnet jetzt die Serie reißen zu lassen, wäre der denkbar ungünstigste Moment. Doch schon in den ersten beiden Spielen gegen Oldenburg waren jeweils "die Heimteams aggressiver als das Gästeteam", erklärt Giffey. Der Vorteil liegt also wieder bei Alba. Und wie die Anzahl der Punkte zeige, so Giffey, hätten "beide Mannschaften viele gute Schützen, so dass man auch weiterhin mit guten Quoten auf beiden Seiten rechnen muss". Womit letztendlich alles beim Alten bleibt. Oft gehört und immer wieder richtig, sagt auch Albas Kapitän: "Diese Serie wird über die Defense entschieden."