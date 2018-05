Dämpfer mit Verlängerung

Oldenburg. All jene, die die Warnungen von Coach Aito Renenes oder Alba Berlins Geschäftsführer Marco Baldi belächelt haben, dass das zweite Viertelfinale gegen die Oldenburger Baskets "ein ganz anderes Spiel" werden würde, wissen es jetzt besser. Nach der 114:88-Demontage am Sonnabend in Berlin verlor Albas Basketballteam auswärts das zweite Spiel der Best-of-five-Serie mit 100:105 (51:44, 92:92) nach Verlängerung.

Bis in die Schlussphase hinein sah es so aus, als könnte Alba die Partie kontrollieren. Dann waren es jedoch die Gastgeber, die, von den eigenen Fans getragen, noch einmal die Intensität erhöhen konnten. Zehn Sekunden vor Ende der Overtime hätte Marius Grigonis die Partie erneut ausgleichen können. Sein Dreier verfehlte jedoch sein Ziel, stattdessen brachte der 24. und 25. Punkt von Oldenburgs Oldie Rickey Paulding (35) die Entscheidung. In der Serie steht es 1:1, am Sonnabend muss Alba jetzt in der Mercedes-Benz Arena (18 Uhr, Telekomsport) den Heimvorteil verteidigen.

Sikma kassiert ein geschwollenes Auge

"Es war deutlich physischer. Und wir haben am Ende schlecht getroffen", sagte Luke Sikma, der mit 19 Punkten bester Berliner Werfer war und dessen rechtes Auge wie zum Beweis deutlich angeschwollen war. "Ich habe selbst zwei wichtige Freiwürfe vergeben, aber das ist vorbei, am Sonnabend müssen wir wieder bereit sein."

Die Forderung von Oldenburgs Cheftrainer Mladen Drijencic, "Albas Ballbewegung zu stoppen", konnte sein Team anfangs nicht umsetzen. Alba schloss die Angriffe so schnell ab, dass die Gastgeber ihre Verteidigung kaum sortieren konnten. Nach sechs Dreiern ohne Fehlversuch führten die Berliner schnell mit 23:12 (7.).

Fünf Minuten vor Schluss noch mit elf Punkten vorn

Die Hoffnung der kleinen Schar mitgereister Berliner Fans auf ein neuerliches Schützenfest erfüllte sich jedoch nicht. Zum einen, weil Oldenburgs Nationalspieler Karsten Tadda mit drei Dreiern dagegenhielt, zum anderen setzten die Gastgeber ihren 2,10-Meter-Schrank Rasid Mahalbasic viel effektiver in Szene als in Spiel eins. Der Österreicher machte bereits in der ersten Halbzeit 15 seiner 28 Punkte und war der Hauptgrund dafür, dass sein Team den Berlinern ab Mitte des zweiten Viertels auf Augenhöhe begegnete.

"Das ist jetzt ein richtiger Fight, wir haben auf ihre Intensität mit einigen schlechten Entscheidungen reagiert", sagte Joshiko Saibou, "das müssen wir in der zweiten Halbzeit besser machen." Was jedoch zumindest nicht mehr durchgängig gelang. Aus dem 71:72 nach dem dritten Viertel konnten Saibou und sein Team noch mal eine zweistellige Führung (85:74/ 35.) erkämpfen, aber es reichte trotzdem nicht. Nach zwei Dreiern von Philipp Schwethelm erzwang der jetzt überragende Paulding erst die Verlängerung, um den Abend dann mit den entscheidenden Punkten zu krönen. "Wir hatten in Berlin zu viel Respekt", gestand Tadda. Dass sein Team und er den jetzt abgelegt haben, musste er nicht mehr dazusagen.

( Theo Breiding )