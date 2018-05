Alba-Jugend mit forschem Auftritt beim Playoff-Auftakt

Berlin. Es dürfte für die Oldenburger Baskets noch ein Stück schmerzhafter gewesen sein, dass ihnen bei Alba Berlins 114:88 zum Auftakt des Play-off-Viertelfinals nicht nur Stars wie Luke Sikma oder Peyton Siva einen Albtraum bescherten, sondern auch Teenager wie Jonas Mattisseck (18) und Franz Wagner (16). Dabei war der Einsatz der beiden kaum als zusätzliche Demütigung gedacht, sondern eher der Philosophie dieser Alba-Generation und ihres Coaches geschuldet. Alle zwölf Spieler, die Alba im ersten Viertelfinalspiel um die deutsche Meisterschaft aufbot, kamen zum Einsatz – alle zwölf punkteten.

Wagner kam in 5:23 Minuten auf zwei Punkte, zwei Rebounds, Mattisseck stand 7:49 Minuten auf dem Parkett und gehörte mit zwei Dreiern und einem Freiwurf zu den neun Spielern, die sieben oder mehr Zähler zum Kantersieg gegen die Baskets beitrugen. Eine beachtliche Statistik nach einem Spiel, in dem der Druck klar auf Alba lag und zu einem Zeitpunkt, in dem viele Trainer dazu neigen, die Kräfte zu bündeln. Nicht so Aito Reneses (71), der schon, als er Albas Mannschaft übernahm, schmunzelnd erklärt hatte, dass es für ihn ohnehin nur junge Spieler gäbe.

Wagner und Mattisseck hatten sich wie auch Albas Hendrik Drescher und Lorenz Brenneke für höhere Aufgaben empfohlen, als sie Anfang April mit der deutschen U18 das renommierte Albert-Schweitzer-Turnier in Mannheim und Viernheim gewannen. Keine vier Wochen später schrieb Wagner Vereinsgeschichte, als er gegen Frankfurt als jüngster Spieler bisher sein Debüt im Profi-Team gab und damit ausgerechnet seinen Bruder Moritz beerbte, der unter Sasa Obradovic mit 17 Jahren zum Einsatz gekommen war und kürzlich bei den College-Meisterschaften in den USA für Furore sorgte. "Hoch zu gucken und meinen Namen auf dem Würfel zu sehen, ist schon krass", erzählt Albas Play-off-Küken, "und dann sitzt plötzlich mit Luke Sikma der MVP neben dir, das ist schon eine große Ehre für mich und macht mich auch sehr stolz."

Und nicht nur ihn. Mit Reneses an der Spitze will Alba "nicht nur Spieler für andere entwickeln, sondern welche mit denen wir Erfolg haben", sagt Marco Baldi, und natürlich habe er sich "gefreut, dass ein 16- und ein 18-Jähriger aus unserem Programm im Play-off zum Einsatz kamen". Sowieso hätten alle "giftig, bissig, und überhaupt guten Basketball gespielt", lobte Albas Geschäftsführer, um dann zu warnen. Am Dienstag (18.15 Uhr, Telekomsport) im zweiten Spiel der Best-of-five-Serie "werden wir in deren eigener Halle ein ganz anderes Oldenburger Team sehen". Ob Alba auch dort bestehen kann, wird sich zeigen.

