Alba-Trainer Aito bremst die Euphorie

Berlin. Alba hat ein erstes Achtungszeichen in den Playoffs gesetzt. Beim deutlichen 114:88-Erfolg dominierte der Hauptstadtklubs das erste Duell im Viertelfinale gegen die EWE Baskets Oldenburg. "Ich bin sehr glücklich. Wir haben von Beginn an mit hoher Energie und Konzentration agiert", sagte Trainer Aito Garcia Reneses erfreut. Der Spanier stellt aber auch klar: "Wir haben zwar deutlich gewonnen, aber am Ende ist es auch nur ein Sieg. Mehr nicht."

Von der ersten Sekunde präsentierte sich Alba hellwach. "In der ersten Halbzeit wurden wir überrannt", gestand Oldenburgs Trainer Mladen Dijencic. Schon im ersten Viertel waren die Berliner den Gästen enteilt. "Wir hatten heute zu jeder Sekunde die nötige Energie", befand Nationalspieler Joshiko Saibou.

Dabei hatte Manager Marco Baldi vor der Partie noch vor dem Druck gewarnt. "Wir wussten vorher ja nicht, wie wir als Team auf die Playoffs reagieren werden", sagte Kapitän Niels Giffey. Mangelnde Erfahrung wurde aber mit einer gewissen Unbekümmertheit mehr als wett gemacht. Möglicher Druck schien das Team derzeit eher zu beflügeln als zu hemmen. "Wir haben richtig Basketball gespielt und waren giftig, so wie man in Playoffs spielen muss", lobte Baldi die Mannschaft.

Mit dem souveränen Heimsieg dürfte das ohnehin schon große Selbstbewusstsein noch einmal gestiegen sein. Der Oldenburger Defensive gelang es zu keiner Phase, die Berliner zu stoppen. Darin sehen die Berliner auch den Schwachpunkt des Gegners. "Sie sind nicht das allerschnellste Team", meint Baldi.

Das wird sich Dienstag aber ändern, glauben die Berliner. Dann steht das zweite Spiel der Best-of-five-Serie in Oldenburg an. "Wir werden ein komplett anderes Spiel erleben", sagte Baldi.

( dpa )