ALBA startet mit Sieg gegen Oldenburg in die Playoffs

Berlin (dpa) – ALBA Berlin ist im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga ein Einstand nach Maß gelungen. Am Samstagabend siegten die Berliner dank einer starken ersten Hälfte gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 114:88 (69:43).

Beste Berliner Werfer waren vor 8772 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof Peyton Siva, Niels Giffey und Luke Sikma mit je 14 Punkten. Bei den Gästen war Frantz Massenat mit 20 Zählern am erfolgreichsten. Das zweite Spiel der Best-of-five-Serie findet am Dienstag in Oldenburg statt.