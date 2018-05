Alba fängt wieder bei Null an

Berlin. Die Schulterklopfer und Bewunderer, die sich mit Aito Reneses und Luke Sikma freuten und ihnen gratulierten, müssen jetzt beiseitetreten. Die entscheidende Mission des "Trainers des Jahres" und des "wertvollsten Spielers" (MVP) in der Basketball-Bundesliga fängt an diesem Sonnabend erst an, wenn sie mit Alba Berlin in der Mercedes-Benz Arena (18.15 Uhr, Telekomsport und Sport1) gegen die Oldenburger Baskets in das Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft starten. Im Duell des Zweiten gegen den Siebten der Hauptrunde gehen die Berliner als klarer Favorit in die Best-of-five-Serie. Und alle wissen, dass nicht nur die individuellen Ehrungen, sondern auch die bislang überzeugende Saison verblassen würde, sollten Reneses und sein Team bereits in der ersten Play-off-Runde scheitern.

Alles steht auf Null – mal wieder. Alba startet zum 28. Mal in der 28-jährigen Klubgeschichte in die fünfte und schönste Jahreszeit. Mit Erwartungen allerdings, die so hoch sind wie seit Langem nicht mehr. Diesen Druck wird Albas Team im ersten Spiel besonders spüren, wenn es gilt, das erkämpfte Heimrecht zu nutzen. Seine Mannschaft, findet Coach Reneses, kann der Aufgabe aber auch mit großem Selbstbewusstsein begegnen. "Wir wissen, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen", sagt der 71-jährige Spanier.

Gute Bilanz gegen Oldenburg

Zumal Alba gegen die Oldenburger in dieser Saison beide Male, auswärts mit 88:81 und in Berlin mit 93:81, gewonnen hat. "Allerdings hatten wir in den Spielen große Schwierigkeiten", erinnert sich Himar Ojeda. Der Berliner Sportdirektor rechnet damit, dass es dabei bleiben wird. Bereits in der vergangenen Saison sei Oldenburg "als Fünfter bis ins Finale gekommen". Auf den Baskets "liegt nie der Fokus", ergänzt Geschäftsführer Marco Baldi, "aber das sind ruhige Vertreter, sehr erfahren und, wenn es zählt, fast immer da".

Für "ruhig, erfahren und Oldenburg" steht niemand so sehr wie Rickey Paulding. Der US-Flügelspieler ist auch in seiner elften Saison im Trikot der Baskets ihr Dreh- und Angelpunkt sowie der Mann für den entscheidenden Wurf. Der mittlerweile 35-Jährige gehört in der Liga mit 31:13 Minuten pro Spiel noch immer zu den zehn Akteuren mit der längsten Einsatzzeit. Als Topscorer der Norddeutschen hat ihn in dieser Saison jedoch Österreichs Nationalcenter Rasid Mahalbasic mit 16,1 Punkten pro Spiel (Paulding: 14,7) abgelöst.

Mahalbasic zu beschreiben, ist einfach: Er ist ein 2,10 Meter großer Kleiderschrank mit hohem Basketball-IQ und feinem Händchen. "Ihn Mann gegen Mann zu verteidigen, ist schwierig", sagt Dennis Clifford, der 2,13 Meter misst und dem diese Aufgabe vor allem zukommen wird. Die Kunst sei es, "ihn am Punkten zu hindern, ohne dass die anderen helfen müssen. Sonst sind dann deren Gegenspieler frei. Und Mahal­basic kann gut passen". Ein Problem, dass ihrerseits die Baskets unter dem eigenen Korb übrigens mit ihm und Sikma haben werden.

Bei Alba ist der deutsche Nationalspieler Joshiko Saibou wieder fit, hinter Spencer Butterfield und Tim Schneider stehen noch Fragezeichen. Den Oldenburgern werden voraussichtlich Brad Loesing, Durand Scott und Maxime DeZeeuw fehlen. Das wird sie allerdings nicht von dem Versuch abhalten, Alba in Spiel eins das Heimrecht zu stehlen. Die zweite Partie findet am Dienstag (18.15 Uhr) in Oldenburg statt.

