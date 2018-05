Die Albatrosse müssen sich jetzt beweisen

Jetzt kommt es darauf an: In den Playoffs müssen die Alba-Spieler ihr Maximum abrufen

Berlin. Zum Playoff-Start erwartet Alba am Samstag mit den EWE Baskets Oldenburg (18.15 Uhr, Mercedes-Benz Arena) einen harten Gegner. "Das wird gleich eine große Herausforderung gegen einen sehr erfahrenen Gegner", glaubt Luke Sikma. Mit Frankfurt zusammen haben die Berliner das jüngste Team aller Viertelfinalisten. Und "Erfahrung macht in dieser Saisonphase sehr viel aus", meint Manager Marco Baldi.

In der Punkterunde konnte Alba beide Spiele knapp gewinnen. Trotzdem warnt Baldi vor dem Gegner: "Oldenburg steht nie im Fokus, aber sie sind fast immer da. Keiner erwartet von ihnen, dass sie gleich ihr erstes Spiel bei uns klauen, aber genau das werden sie versuchen."

Mit dem Vizemeister der letzten Saison erwarten die Berliner einen sehr ruhigen und abgeklärten Gegner. "Deshalb müssen wir das Tempo hochhalten und gleich unseren Rhythmus finden", fordert Nationalspieler Joshiko Saibou.

Nach der starken Punkterunde mit Platz zwei steht Alba nun vor einer ganz neuen Herausforderung. "In der Punkterunde war es nicht wichtig, dass wir jedes Spiel gewinnen, jetzt ist das natürlich anders, jetzt müssen wir gewinnen", sagt Trainer Aito Garcia Reneses. Baldi sieht deshalb viel Druck auf seinem Team: "Jetzt kommt die große Frage, wie gefestigt und geschlossen das Team schon ist."

Berliner haben viel Selbstbewusstsein

Aber Alba geht mit viel Selbstvertrauen und 19 Siegen aus den letzten 20 Ligaspielen in die Playoffs. Vor allem der Charakter der Mannschaft stimmt Baldi positiv. "Wir haben es immer wieder geschafft, auch Spiele, in denen man deutlich hinten lag, noch zu drehen", erinnert er sich. Und im Nachhinein wird der kleine Ausrutscher am letzten Sonntag in Gießen auch eher positiv gesehen. "Es war vielleicht noch einmal eine Erinnerung, dass wir täglich unsere Leistung abliefern müssen und kein Spiel ein Selbstläufer ist", findet Saibou.

Für Alba ist es bereits die 28. Playoff-Teilnahme. In den letzten beiden Jahren scheiterten die Berliner bereits schon im Viertelfinale. Vielleicht ist Alba auch deshalb - trotz starker Punkterunde - vorsichtig. "An unserem Saisonziel hat sich nichts geändert. Wir wollen ins Halbfinale", erklärt Baldi. Deshalb fordert der Manager: "Jetzt und in den kommenden Wochen brauchen wir Konzentration und höchste Intensität."

So sind die Playoffs auch eine Art Reifeprüfung für die Berliner. "Wir müssen uns jetzt beweisen", glaubt Baldi.

