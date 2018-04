NBA-Profi Zipser gibt Zusage für WM-Qualifikationsspiele

Frankfurt. Basketball-Profi Paul Zipser von den Chicago Bulls hat seine Zusage für die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft gegen Österreich (29. Juni) und in Serbien (2. Juli) gegeben.

"Ich bin auf jeden Fall dabei und will spielen", bestätigte der 24-Jährige am Rande des Bundesliga-Spiels Frankfurt Skyliners gegen Jena (67:65) bei Telekom Sport. Zipser hatte 2017 auf die Europameisterschafts-Teilnahme verzichtet, um sich auf die neue Saison in der nordamerikanischen Profiliga vorzubereiten.