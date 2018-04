Sikma ist der Beste der Liga

Bildlich gesprochen, konnten sich all jene, die am Freitag noch Albas Coach Aito Garcia Reneses zu seiner Ehrung als Trainer des Jahres gratuliert hatten, gleich wieder hinten anstellen. Denn schon einen Tag später galt es, die nächsten Glückwünsche auszusprechen. Luke Sikma wurde von den 18 Chef-Trainern und Kapitänen der Bundesliga sowie ausgewählten Medienvertretern zum "wertvollsten Spieler" (MVP) der Saison gewählt.

Das Ergebnis war dabei ähnlich deutlich wie bei der Wahl seines Trainers. Albas "Offensivherz, gedanklich einen Schritt weiter als sein Gegner", wie die Liga fabulierte, ließ Gießens John Bryant (55) und Ludwigsburgs Thomas Walkup (49) mit 127 Punkten weit hinter sich. Die Konkurrenz hat den "vielseitigsten Spieler der Liga" (Joshiko Saibou) mit überwältigender Mehrheit geehrt.

Wie Reneses zuvor beeilte sich auch Sikma, die Auszeichnung mit seinem Team und dem gesamten Umfeld zu teilen. "Ich bin sehr froh, dass es in dieser Saison so gut für den Klub und auch für mich läuft", sagte er. "Aber ich bin auch nur einer von vielen in diesem Team. Der MVP-Award zeigt vor allem, wie gut und mit wie viel Spaß wir zusammen Basketball spielen."

Auf Anhieb Leitwolf einer sehr jungen Mannschaft

Was am Freitagabend bei der 106:69-Demütigung der Frankfurt Skyliners zu sehen war – mit Sikma, seinen 28 Punkten und sieben Rebounds als Hauptdarsteller. Eine Vorstellung, für die er von knapp 9000 Zuschauern nicht nur mit "MVP, MVP"-Rufen gefeiert wurde, sondern eine, mit der er seinem Vater Jack einen unvergesslichen Abend bescherte. Einen "fantastischen" sogar, wie Sikma Senior sagte. "Ich habe Alba und Luke die ganze Saison per Streaming am Computer verfolgt", erzählte er. "Aber hier zu erleben, wie die Mannschaft die Fans begeistert, ist etwas Besonderes. Sie spielt unter Aito richtig guten Basketball und wird immer besser. Ich hoffe, dass sie die Saison so erfolgreich zu Ende bringt."

Jack Sikma weiß, wovon er redet. Lukes Vater, 62 Jahre alt, war zwischen 1977 und 1991 einer der besten Center der NBA, wurde mit den Seattle Supersonics 1979 Meister und in der besten Liga der Welt sieben Mal als Allstar geehrt. Trikotnummer 43, die auch sein Sohn trägt, wird von den Sonics nie wieder vergeben. Eine Legende des Basketballs also, die am Freitag vor allem eines war: ein ganz stolzer Vater.

"Ja, das bin ich" sagte der ehemalige NBA-Star, der seinen Sohn mit stattlichen 2,11 Metern um acht Zentimeter überragt. "Luke hat sich seinen Erfolg kontinuierlich erarbeitet. Die Ziele, die er sich gesetzt hat, waren immer ambitioniert, aber auch realistisch", erzählt Sikma senior. Jetzt bei Alba und mit Reneses als Coach habe sein Sohn sicherlich allerbeste Bedingungen, "aber all das, was er daraus macht, hat er sich verdient", auch den Titel des MVP.

Vater Sikma nach 34 Jahren erstmals wieder in Berlin

Anders als sein Vater hatte Luke Sikma nach der College-Zeit den Fokus gleich auf eine Karriere in Europa gelegt. Die begann 2011 in Spanien beim Zweitligisten La Palma und endete vergangene Saison in Valencia mit der Meisterschaft. Von dort lockten ihn Reneses und Sportdirektor Himar Ojeda nach Berlin, wo er mit jetzt 28 Jahren als Ältester in Albas jüngstem Team aller Zeiten aus dem Stand zum Leitwolf wurde. "Es gibt nur wenige Spieler, die in eine Mannschaft kommen, mit ihrer Spielweise den Stil des ganzen Teams so prägen und auch noch individuell so dominant sind", sagt Kapitän Niels Giffey. "Wir spielen eine echt gute Saison, und er ist unser Schlüsselspieler." Nicht nur wegen seiner überragenden Statistik von 13,1 Punkten, 7,2 Rebounds und 4,3 Assists pro Spiel.

Stolzer Vater: Jack und Luke Sikma

Foto: Tilo Wiedensohler / camera4

Sikma wurde natürlich auch in das All-First-Team der Bundesliga gewählt, zusammen mit Walkup und Bryant sowie Albas Spielmacher Peyton Siva und Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing (Würzburg). Ein eher theoretisches Vergnügen, das MVP Sikma angesichts der kommenden Aufgaben kaum vermissen dürfte. Nach den letzten beiden Spielen der Hauptrunde an diesem Sonntag in Gießen und am 1. Mai in der Mercedes-Benz Arena (beide 15 Uhr/Telekomsport) startet Alba am darauffolgenden Wochenende als einer der Titelfavoriten ins Play-off.

Dann wird Luke Sikma seinen Vater wieder via Internet begeistern müssen. Nach dem Gießen-Spiel ist dessen Rat wieder in der NBA gefragt. "Ich arbeite für die Toronto Raptors, die stehen ja schon im Play-off", sagt Jack Sikma, der übrigens zum zweiten Mal in Berlin war. Mit den Supersonics bestritt er 1984 Freundschaftsspiele in Hagen, Langen, Leverkusen und Göttingen. In der damals geteilten Stadt Berlin erlaubte die Politik kein offizielles Spiel. In der Schillerstraße kam es lediglich zu einem gemeinsamen Training mit dem DTV Charlottenburg. Lange her. Und irgendwie liegt einem das "Bis bald!" auf der Zunge. Schließlich hat Vater Sikma jetzt gute Gründe, mit seinem nächsten Berlin-Besuch nicht wieder 34 Jahre zu warten.

