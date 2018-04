Alba geht auf Titeljagd

Noch einmal drei Spiele in fünf Tagen, dann beginnt am ersten Mai-Wochenende auch in der Basketball-Bundesliga mit dem Play-off die fünfte – und natürlich – schönste Jahreszeit. Vorfreude und Anspannung sind auch bei Alba schon deutlich zu spüren. Verständlicherweise, schließlich ist es ja nicht ganz unrealistisch, dass die Saison nach zuletzt 17 Siegen in Folge mit dem ganz großen Happy End, nämlich der neunten Meisterschaft der Klubgeschichte, enden könnte.

Im Fokus hat die Mannschaft von Trainer Aito Reneses (71) bei den Heimspielen an diesem Freitag gegen die Frankfurt Skyliners (19 Uhr) und am Dienstag (15 Uhr, jeweils Mercedes-Benz Arena) gegen Ulm sowie am Sonntag auswärts in Gießen (15 Uhr, alle Spiele bei Telekomsport) jedoch erst mal, dass die Siegesserie hält. Denn bei einem Ausrutscher des FC Bayern könnten die Berliner die Münchner noch vom ersten Tabellenplatz verdrängen, der das Heimrecht bis in ein mögliches fünftes Finale sichert.

Die Frankfurter liefern sich hingegen als Tabellenachte mit Würzburg ein Fernduell um das letzte Play-off-Ticket, und diesen Existenzkampf haben sie längst angenommen. Gegen Tabellenführer Bayern München verloren sie nur knapp. Und Titelverteidiger Bamberg war zuletzt beim 72:83 in Frankfurt chancenlos. Seine Mannschaft treffe "auf ein in allen Bereichen sehr gutes Team", dem es "vielleicht hier und da an Konstanz fehlt", sagt Coach Reneses. Die drei Partien in fünf Tagen zum Ende der Hauptrunde sieht er als "einen guten Test für das Play-off, in dem auch nur noch wenig Zeit zwischen den Spielen bleibt".

Trainer Aito will die Revanche

Eine besondere Note bekommt das Duell gegen die Frankfurter auch, weil mit ihnen genau die Mannschaft in der Mercedes-Benz Arena zu Gast sein wird, gegen die Alba im Hinspiel am 17. Dezember mit 84:90 die bislang letzte Bundesliga-Niederlage einstecken musste. "Damals haben bei ihnen sogar noch einige Große gefehlt, die jetzt zurück sind", erklärt Luke Sikma, "wir sind also gewarnt, aber auch bereit und spielen zu Hause." Center Bogdan Radosavljevic rechnet damit, dass alles "auf ein sehr intensives Basketballspiel hinausläuft". Zumal das Selbstbewusstsein der Frankfurter vor der Berlin-Reise noch einen gehörigen Schub bekommen haben dürfte. Ihr Topscorer Philip Scrubb wurde am Donnerstag zum "Besten Offensivspieler" der Saison gekürt und ihr Leitwolf, Shooting Guard Quantez Robertson (33), kam hinter Bonns Yorman Polas Bartolo und vor Sikma in der Rubrik "Bester Verteidiger" auf Rang zwei.

Apropos Ehrungen: An diesem Freitag wird das Ergebnis der Wahl zum "Trainer des Jahres" bekanntgegeben, ehe am Sonnabend die Wahl zum "Wertvollsten Spieler" (MVP) der Bundesliga folgt. Landauf, landab zweifelt kaum jemand daran, dass dann Altmeister Aito Reneses und Luke Sikma ausgezeichnet werden, die Albas Spiel so stark verbessert haben. Trophäen, über die sich beide sicherlich freuen würden. Noch viel mehr allerdings, wenn sie später auch einen gemeinsamen Titel mit dem Team feiern können.

( Theo Breiding )