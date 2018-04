Alba-Kapitän mahnt vor Frankfurt-Spiel: "Fokussiert angehen"

Berlin. Mit einem klaren Ziel geht Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga in die letzten drei Spiele der Punkterunde vor dem Playoff-Start. "Es ist wichtig, dass wir diese Spiele gewinnen und das fokussiert angehen", sagte Kapitän Niels Giffey an. Den Auftakt bildet am Freitag das Heimspiel gegen die Fraport Skyliners Frankfurt (1900 Uhr).

In der Hinrunde unterlagen die Berliner bei den Hessen noch 84:90. Trainer Aito Garcia Reneses warnte deshalb sein Team. "Sie sind in allen Bereichen ein sehr gutes Team und die einzigen in der Liga, die wir in dieser Saison noch nicht geschlagen haben", sagte er.

Für den US-Forward Luke Sikma wird es eine besondere Partie. Sein Vater Jack (62) wird erstmalig nach Berlin kommen, um seinen Sohn in der Halle in Aktion zu sehen. Jack Sikma war einst in der NBA als Center aktiv. Mit den Seattle Supersonics holte er 1979 sogar den Titel. Sikma Junior gibt sich gelassen. "Es ist auch nur ein normales Spiel. Und er sieht das genauso", sagt er.

Alba ist Platz zwei nicht mehr zu nehmen. Sollte Tabellenführer Bayern München noch patzen und die Berliner nicht, könnten sie sogar noch als Erster in die Playoffs gehen. "Es liegt aber nicht in unseren Händen", meinte Sikma. Für Giffey ist die Platzierung deshalb auch nicht so wichtig. "Wichtiger ist, dass wir gut spielen und unseren Rhythmus haben", erklärte er.

( dpa )