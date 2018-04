Kreativ unterm Korb

Max Stölzel ist die Zukunft des Basketballs in der 3x3-Variante. Mit Albas U19 will der Berliner Meister werden.

Max Stölzel (18) saß gerade im Erdkundeunterricht, als sein Telefon klingelte. Er kannte die Nummer nicht, aber weil es die letzte Stunde war, rief er gleich im Anschluss zurück. Am anderen Ende der Leitung war Bundestrainer Kay Blümel, der Verantwortliche für die Basketball-Nationalteams im 3x3. Bei dieser Spielform treten zwei Mannschaften mit je drei Spielern auf einem kleineren Feld mit nur einem Korb gegeneinander an – ähnlich wie beim Streetball. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten oder bis eine Mannschaft 21 Punkte erzielt hat. Stölzel hatte diese Variante bis dahin nur im Training gespielt, nicht bei Turnieren. Aber sein Spielertyp passte so gut in die Mannschaft, so dass ihn Blümel unbedingt für sein Team wollte.

Die neue Spielform soll 2020 in Tokio olympisch werden

Der Deutsche Basketball-Bund hat großes Interesse daran, im 3x3 gut dazustehen. 2020 in Tokio wird diese Spielform erstmals olympisch – außer in der Halle geht es dann auch auf dem Freiplatz um Medaillen. Entsprechend groß ist der Aufwand, den der Verband betreibt. "Die Betreuung ist sehr gut, das läuft alles sehr professionell", sagt Max Stölzel. "Da ist kein Unterschied zum normalen Nationalmannschaft festzustellen."

Im Sommer will sich der Berliner mit dem U18-Nationalteam aber erst einmal für die EM qualifizieren. Im vergangenen Jahr hatte Deutschland den Sprung dorthin noch verpasst, allerdings standen damals auch nur Spieler des jüngeren Jahrgangs im Aufgebot. "Jetzt haben wir alle ein Jahr mehr Erfahrung. Ich glaube, dass wir dieses Mal sehr weit kommen können", meint Stölzel.

Eins-gegen-Eins spielt eine große Rolle

Beim 3x3 kommt es weniger auf die Taktik an, weil weniger in festen Systemen gespielt wird – dafür spielt das Eins-gegen-eins eine viel größere Rolle als beim klassischen Basketball. "Jeder einzelne Spieler muss mehr Verantwortung übernehmen", sagt Stölzel. Eigeninitiative ist gefragt – man muss seinen eigenen Wurf kreieren und kann nicht erst darauf warten, dass man von den Mitspielern freigespielt wird. Diese Spielform fördert also die Kreativität, auch weil aufgrund der geringeren Angriffszeit von nur zwölf Sekunden schneller eine Entscheidung getroffen werden muss. 3x3-Basketball ist außerdem körperbetonter, die Schiedsrichter pfeifen deutlich weniger ab. Und weil das Spiel kaum Verschnaufpausen bietet, ist es vielleicht sogar anstrengender als die Hallenvariante. Stölzel meint jedenfalls: "Es ist eine ganz schöne Umstellung."

Für einen Korb gibt es einen Punkt, Treffer von hinter der Dreierlinie bringen zwei Punkte. Normalerweise sind es zwei beziehungsweise drei Punkte. Der Dreier ist beim 3x3 also doppelt so viel wert wie ein Korbleger und damit noch wertvoller als in der Halle. "Das wirkt sich natürlich auch auf das Spiel aus", sagt Stölzel.

Es gibt noch keine 3x3-Spezialisten

Er kann sich gut vorstellen, dass die neue Spielform einen ähnlichen Siegeszug antritt wie Beachvolleyball, das ursprünglich auch nur eine Ergänzung zum klassischen Volleyball gewesen war. Mittlerweile hat die Strandvariante dem Hallenturnier bei Olympia längst den Rang abgelaufen. "Ich sehe da gewisse Parallelen", meint der 18-Jährige. Die Vorzüge lägen auf der Hand: 3x3 könne man auf jedem Marktplatz spielen, vor allem Turniere an bekannten Sehenswürdigkeiten würden für gute Bilder sorgen. Zudem würden auch kleinere Nationen leichter drei gute Spieler zusammenbekommen. Ein gutes Beispiel seien die Belgier, die in der Halle lediglich in der B-Division spielen. "Beim 3x3 haben sie in den vergangenen Jahren alles abgeräumt", berichtet Stölzel.

Bislang gibt es jedoch kaum Spezialisten. Nahezu alle 3x3-Basketballer spielen auch in der Halle, so auch Max Stölzel, der als Flügelspieler für die zweite Mannschaft von Alba Berlin in der Regionalliga sowie für das NBBL-Team der Albatrosse in der U19-Bundesliga antritt. Dort läuft gerade das Play-off, die Berliner stehen im Viertelfinale. "Wir wollen in diesem Jahr unbedingt deutscher Meister werden", sagt Stölzel. Auch beim Berliner Kooperationspartner SSV Lok Bernau in der ProB half er eine Zeit lang aus. Schon in der nächsten Saison würde er gern fest zum Kader des Zweitligisten gehören und in ein paar Jahren dann den Sprung in die Bundesliga schaffen – so wie sein bester Kumpel Jonas Matissek es bereits getan hat. Aber falls es am Ende nicht klappt, dann hat er jetzt ja immerhin schon einmal die Nummer des Bundestrainers eingespeichert.