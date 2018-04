Ist mit Brose Bamberg weiter in der Erfolgsspur: Coach Luca Banchi.

Basketball-Bundesliga BBL: Fünfter Sieg in Serie für Meister Bamberg

Bamberg. Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat seine Siegesserie in der Bundesliga fortgesetzt. In der Neuauflage des letztjährigen Playoff-Finales besiegte die Mannschaft von Trainer Luca Banchi die EWE Baskets Oldenburg 95:82 (43:39) und gewann zum fünften Mal in Serie.

Mit 38:22 Punkten kletterten die Franken vorerst auf Rang vier und überholten Vizemeister Oldenburg (36:24). Augustine Rubit überragte bei den Bambergern mit 25 Punkten.

Auch medi Bayreuth kann mit dem Playoff-Einzug planen. Durch das 88:75 (48:37) gegen ratiopharm Ulm sind die Oberfranken als Fünfter (38:22) fast sicher in der K.o.-Runde. Ulm (28:32) wird nach der Halbfinal-Teilnahme in der vergangenen Saison dagegen sehr wahrscheinlich die Playoffs verpassen. Assem Marei und Andreas Seiferth waren mit jeweils 16 Punkten Top-Scorer bei den Gastgebern.

Die Frankfurt Skyliners verteidigten mit dem 81:69 (47:33) bei den Eisbären Bremerhaven mit 34:26 Punkten den Playoff-Rang acht. Gastgeber Bremerhaven (14:46) bleibt als Tabellen-16. in akuter Abstiegsgefahr.

( dpa )