Alba traut sich wieder zu, ein Titelkandidat zu sein

Auch die Ludwigsburger Riesen konnten Alba Berlins Höhenflug nicht stoppen. 11.115 begeisterte Zuschauer feierten am Sonnabend ihr Team nach dem 96:86 (53:45) gegen den ob seiner harten Verteidigung gefürchteten Tabellendritten. Verständlicherweise, denn es war der 15. Bundesliga-Sieg in Folge. Eine beachtliche Serie, wenn man bedenkt, dass es in der Liga nur 17 Konkurrenten gibt – und eine, die schon längst die ersten Wagemutigen aus der Deckung gelockt hat, die Alba als den großen Favoriten auf den Gewinn der deutschen Basketball-Meisterschaft sehen.

Gestern fehlte nicht viel, und die Optimisten hätten massiven Zulauf bekommen. Bekanntermaßen würde die Mannschaft von Aito Reneses den FC Bayern bei einer Niederlage der Münchner von der Tabellenspitze verdrängen. Genau danach sah es in Frankfurt lange Zeit aus, dann aber biss sich der Pokalsieger von der Isar nach einem 18-Punkte-Rückstand gerade noch in der Schlussminute mit 87:83 gegen die Skyliners durch. Mit etwas Glück und viel Kampfgeist.

Alba hat den Heimvorteil schon sicher

Doch auch vom zweiten Tabellenplatz aus, der Alba jetzt kaum noch zu nehmen ist und der bis ins Play-off-Halbfinale mit Heimvorteil belohnt wird, müssen selbst die größten Skeptiker die Berliner im Titelrennen auf dem Zettel haben. Die Mannschaft kann anscheinend alles: die Gegner im Dreier-Hagel untergehen lassen oder im Schlussspurt niederringen, wenn sie nicht trifft, egal ob auswärts oder zu Hause und mit immer wechselnden Hauptdarstellern, von Leitwolf Luke Sikma bis hin zu Youngster Tim Schneider (20), ohne Ausnahme.

Und, sehr erfreulich, keiner wirkt überheblich und niemand stapelt tief. Sein Team habe eine beachtliche "Widerstandskraft entwickelt und einen unbeugsamen Willen, nicht zu verlieren", sagt Geschäftsführer Marco Baldi, "genau das, was wir im Play-off brauchen". "Das Vertrauen ineinander", ergänzt Joshiko Saibou, der zuletzt immer zu den Matchwinnern gehörte, "haben wir uns erarbeitet. Wir glauben an uns und daran, dass wir alle Probleme lösen können, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen."

Das Credo ihres Coaches, dass allein zählt, jeden Tag alles zu geben und besser zu werden, hat Albas Team ganz offensichtlich verinnerlicht und kann es auch leben. Und wie immer ist der nächste Gegner der schwerste – Favoriten zu küren, überlässt man in Berlin sehr gern den anderen.

( Theo Breiding )