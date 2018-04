Albas Basketballer empfangen die beste Verteidigung der Liga

Der Besuch der Ludwigsburger Riesen an diesem Sonnabend in der Mercedes-Benz Arena (18 Uhr, Telekomsport) ist für Albas Basketballteam sechs Spieltage vor dem Play-off-Start die ultimative Standortbestimmung. Nicht so sehr, weil der Tabellendritte aus Schwaben mit 22 Siegen das einzig verbliebene Team ist, das die Berliner (24) zumindest noch theoretisch in der Bundesliga von Platz zwei verdrängen könnte. Vielmehr belegen neben der Tabelle vor allem die Statistiken, dass sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe messen werden. Nach nunmehr 28 Spielen gleichen sie sich bei den entscheidenden Werten wie ein Ei dem anderen.

Alba macht durchschnittlich 87,71 Punkte pro Spiel, die Gäste 87,46, die Berliner lassen 74,14 gegnerische Punkte zu, Ludwigsburg 75,32. Beim Reboundduell liegen die Schwaben unwesentlich mit 36,6 zu 36,0 vorn. Die Trefferquote aller Feldwürfe spricht mit 49,9 zu 46,1 Prozent für das Team von Trainer Aito Reneses, die Zahl der Ballverluste (14,4 zu 11,6) eher nicht.

Schon zwei Siege gegen Ludwigsburg in dieser Saison

Alba konnte die ersten beiden Vergleiche der Saison im Januar auswärts mit 86:67 und im Pokal zu Hause mit 78:73 gewinnen, dennoch werde die Partie "eine besondere Herausforderung", sagt Albas Coach, denn Ludwigsburg spiele "die beste Verteidigung der Liga".

Die jedoch mit Alba auf das offensivstärkste Team trifft, das zudem in der Bundesliga seit 14 Spielen ungeschlagen ist. Die Serie hielt auch zuletzt gegen Würzburg und in Bonn, obwohl es im Angriff hakte. "Das waren gute Erfahrungen", sagt Luke Sikma (28), an dem sich Alba meist aufrichtet, wenn es nicht läuft. "Du musst ruhig bleiben, dich auf das konzentrieren, womit du dem Team helfen kannst und darfst nicht zweifeln", sagte Sikma. Was gegen Ludwigsburg sicherlich auch für Marius Grigonis, Spencer Butterfield und Niels Giffey kein schlechter Plan sein dürfte.

Hauptsächlich diese drei werden es mit Alleskönner Thomas Walkup (25) zu tun bekommen. Der Texaner ist Topsorer, bester Dreierschütze, Passgeber, Balldieb und zweitbester Rebounder der Riesen. Ihn zu kontrollieren, dürfte mit spielentscheidend sein.