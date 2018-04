Ludwigsburgs im Final Four der Champions League

Ludwigsburg. Athen ist Gastgeberstadt für das Final Four in der Basketball-Champions-League mit dem deutschen Club MHP Riesen Ludwigsburg.

"Wir haben in der vergangenen Saison schon in Athen gespielt. Die Olympiahalle ist ein großartiger Schauplatz und wenn es voll besetzt ist, wird auch eine grandiose Stimmung herrschen", sagte Ludwigsburgs Trainer John Patrick nach der Bekanntgabe am 5. April . Auf wen sein Team im Halbfinale am 4. Mai trifft, wird am 12. April in Athen ausgelost. Das Finale ist am 6. Mai.