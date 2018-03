Albatrosse peilen Triple-Sieg an

Berlin. Viel Zeit für die Vorbereitung hatten die Albatrosse nicht. Wenn sie am Sonntag (15 Uhr, Mercedes-Benz Arena) gegen Würzburg antreten, ist es bereits das dritte Spiel in sieben Tagen. "Es wird nicht einfach sein, dieses hohe Niveau beizubehalten, aber wir werden das natürlich versuchen", sagt Trainer Aito Garcia Reneses. Die Spiele gegen München und Erfurt konnten zuvor siegreich gestaltet werden. Am Sonntag soll das Sieg-Triple gegen Würzburg her.

Die Franken sind angeschlagen

In Würzburg herrscht momentan viel Unruhe. Unter der Woche wurde bekannt gegeben, dass Trainer Dirk Bauermann seinen Vertrag nach eigenem Wunsch auflösen will. Der Ex-Bundestrainer soll einen Wechsel nach Asien anstreben.

Gegen Alba müssen die Franken auf zwei Schlüsselspieler verzichten. Topscorer Robin Benzing und Kresimir Loncar sind verletzt. Benzing zog sich eine Bänderverletzung zu, Ex-Albatros Loncar laboriert immer noch an einer Handverletzung.

Radosavljevic bald wieder fit

Und bei Alba? Joshiko Saibou kehrt zurück. Der Schütze hat seine Sperre abgesessen. Den Berlinern fehlt aber Center Bogdan Radosavljevic mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk. Doch der Albatros will bald wieder mitmischen. "Ich hoffe, dass ich in ein bis zwei Wochen wieder dabei bin", berichtet der 2,14-Meter-Mann.

Auch ohne ihn wollen die Albatrosse versuchen, ihre Siegesserie auszubauen. "Wir haben jetzt zwölf Bundesliga-Spiele in Folge gewonnen und ich bin sehr zufrieden damit, wie wir derzeit als Team auftreten. Wir spielen sehr gut, einschließlich der jungen Spieler", sagt Trainer Aito.

Überzeugend war gegen Erfurt vor allem Tim Schneider. Der 20-jährige wurde mit 19 Punkten bester Werfer. Es war bislang das beste Spiel seiner Karriere. Seine Leistung will der junge Flügelspieler aber nicht in den Vordergrund stellen. Viel mehr spricht er darüber, was die Mannschaft noch besser machen muss. "Wie schon in München sind wir auch in Erfurt schwach ins Spiel gestartet, haben uns dann aber ins Spiel gekämpft und klar gewonnen. Trotzdem ist das etwas, woran wir noch arbeiten müssen. Wir müssen gleich von Anfang an konzentriert sein und nicht erst, wenn wir schon mit zehn Punkten hinten liegen", erläutert Schneider.

Mehr zum Thema:

Alba freut sich über Rückkehr von Saibou

Alba-Manager Baldi: Sieg gegen Bayern nicht überbewerten

( BM )