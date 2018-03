Marko Pesic: „So etwas schaffen nur große Trainer“

Berlin. Geschäftsführer Marko Pesic (41) erlebt derzeit mit Bayern München glückliche Tage. Zum ersten Mal seit 50 Jahren wurde der Klub deutscher Basketball-Pokalsieger, in der Bundesliga ist er mit großem Vorsprung Tabellenführer, im Eurocup bis ins Halbfinale vorgedrungen, wo am Freitag nach dem 83:87 (44:41) gegen Darussafaka Istanbul das Aus kam – es verspricht die beste Bayern-Saison aller Zeiten zu werden. Vor dem Gipfeltreffen am Sonntag (17.30 Uhr, Telekomsport) gegen den ärgsten Verfolger Alba Berlin, den Verein, dessen Trikot Pesic acht Jahre lang trug, sprach er mit der Berliner Morgenpost über seinen Ex-Klub, Münchner Ziele und den Status des deutschen Basketballs.

Herr Pesic, hätten Sie vor der Saison den Tipp gewagt, dass sich Ende März Bayern München und Alba Berlin im Top-Duell der Bundesliga gegenüberstehen?

Marko Pesic : In dieser Bundesliga ist es immer schwer, Sachen vorherzusagen. Und dass wir Erster sein werden und Alba Zweiter – das hätte ich eher nicht gedacht. Aber mir war schon klar, dass es eine gute Saison für Alba wird, als ich gesehen haben, wie die Berliner Mannschaft aussieht und wer sie trainiert.

Was macht aus Ihrer Sicht Alba aktuell so stark? Und sind die Berliner ein ernsthafter Kandidat für die Bayern im Kampf um die Meisterschaft?

Sicher, sie gehören zu den drei Topmannschaften. Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, Alba, Bamberg und München haben die größten Chancen, weil sie genug Potenzial haben, auch kontinuierlich in einer Play-off-Serie gut zu sein. Was man erkennen kann und was ich sehr respektiere, ist, dass Trainer Aito Reneses nicht nur das nächste Spiel vorbereitet. Er coacht die Mannschaft nicht, um dieses eine Spiel zu gewinnen. Sondern er fördert ihre Entwicklung, damit sie top ist im April, Mai, vielleicht sogar im Juni. Das kann nur jemand mit sehr viel Erfahrung, Wissen und Qualität. Man konnte das schon beim Top Four um den deutschen Pokal sehen, dass diese Mannschaft perfekt auf den Punkt fit war. So etwas schaffen nur große Trainer.

Eine sehr positive Entwicklung zeigt aber auch Ihr Team von Bayern München. Warum wirkt es diese Saison noch stärker?

Es gibt viele Gründe für die momentane Situation. Zunächst einmal liegt das an der Nehmer-Qualität und der Geduld des Vereins. Zweitens liegt es an unseren Spielern, die Qualität haben und mit beiden Beinen im Verein stehen. Sie haben hundertprozentig verstanden, was sie hier machen müssen. Es liegt auch daran, dass wir eine hohe Kontinuität im Team und eine sehr große Tiefe im Kader haben, die man braucht, wenn man in mehreren Wettbewerben bestehen will.

Und Sie haben schon einen Titel gewonnen, den BBL-Pokal. Wie wichtig war er für die Bayern? Hatten Sie zwischendurch Sorge, der große FC Bayern könnte auch mal die Geduld verlieren?

Das wird gern mal anderswo behauptet, war und ist aber nicht der Fall. Ich habe doch schon von den Nehmerqualitäten des Vereins gesprochen. Die Leute, die hier das Sagen haben, verstehen, durch welche Phasen die Entwicklung einer Mannschaft gehen kann.

Noch einmal gefragt: Wie wichtig war deshalb der Pokalsieg?

Der Pokalsieg war zum einen insofern wichtig, weil es ein Titel ist. Zum anderen, weil wir die vorangegangenen beiden Pokalendspiele so knapp verloren haben. Er war jetzt also eine Bestätigung, dass wir es doch können, so ein Spiel gewinnen, den Pokal in die Hand nehmen.

Es hing aber am seidenen Faden, bis weit ins letzte Viertel lag Alba vorn.

Auch das Viertelfinale gegen Bamberg haben wir erst in der Verlängerung gewonnen. Im Endspiel, das muss man sagen, hatte Alba alle Karten in der Hand. Dass unsere Spieler trotzdem wie schon gegen Bamberg noch einen Weg gefunden haben zu gewinnen, bedeutet viel mehr, als wenn man ein Pokalendspiel mit 20 Punkten Vorsprung gewinnt. Solche Siege formen eine Mannschaft, zumal gegen so starke Gegner. Alba hätte mindestens genauso verdient, den Pokal zu gewinnen, weil sie an dem Wochenende herausragend gespielt haben.

Alba hat in den 1990er-Jahren lange gebraucht, Bayer Leverkusen als Serienmeister abzulösen, danach fiel es Bamberg ähnlich schwer, so eine Serie hinzulegen. Geschafft haben sie es dennoch. Wiederholt sich das jetzt mit Ihrem Klub?

Ich erinnere mich sehr gut an meine Zeit als Spieler bei Alba. Ich weiß noch, wie viele Pokal- und Finalniederlagen der Verein hinnehmen musste. Zum Beispiel, als er eigentlich am stärksten war, als wir den Korac-Cup gewonnen haben, sich dann aber mit Sasa Obradovic und Teoman Alibegovic zwei sehr wichtige Spieler verletzten. Viele Sachen können passieren, auf die man keinen Einfluss hat, bevor man Stabilität und Kontinuität bekommt. Ich bezweifle sogar, dass Alba diese sieben, acht Jahre der Dominanz gehabt hätte, wenn sie vorher nicht diese Erfahrung gemacht hätten. Das alles gehört dazu, obwohl es einem im Tagesgeschäft schwer fällt zu verstehen, dass es so ist. Ergebnisse hängen oft nicht nur von dir selbst ab. Ein Prozess durchläuft manchmal solche Phasen.

Können die Bayern auch so eine Titelserie hinlegen wie Leverkusen, Alba, Bamberg?

Unser Pokalsieg ist nicht viel mehr als die Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein. Auch unsere Position in der Bundesligatabelle. Bevor wir über mittel- oder langfristige Dinge sprechen, über Serien sogar, müssen wir erst mal was gewinnen.

Was ist denn das Ziel von Bayern München? Im Basketball in Europa eine solche Hausnummer zu werden wie im Fußball?

Wir wollen gegen die besten Teams Europas spielen. FC Barcelona, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul, ZSKA Moskau. Mit denen wollen wir uns messen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dahin zu kommen: Deutscher Meister werden oder den Eurocup gewinnen. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Es wäre lächerlich zu behaupten, dass das nicht unser Ziel ist. Wir bekommen eine neue Halle, wir rechnen mit ihr ab der Saison 2020/21, und damit gehört der Verein in die Euroleague.

In eine Liga mit Real und Barcelona. Wie weit ist die deutsche BBL aus Ihrer Sicht noch davon entfernt, die spanische ACB einzuholen, wie das mal der Plan war?

Wir sind gut dabei! Mit Real Madrid ist in der Euroleague nur ein Verein sicher unter den Top Acht. Im Eurocup ist kein spanischer Verein im Halbfinale, aber wir. In der Fiba-Champions-League haben wir auch zwei Vereine unter den letzten Acht. Die Liga ist organisatorisch und strukturell auf der Höhe der ACB. Was fehlt, sind internationale Erfolge. Nicht nur einmal, sondern kontinuierlich. Ich bin mir aber sicher, dass es in den nächsten fünf Jahren passieren wird. Wir haben heute fünf NBA-Spieler, sie sind alle in Deutschland ausgebildet worden. Das hatten wir noch nie, auch nicht so viel Talent in der Breite. Der deutsche Basketball ist momentan in einer sehr guten Situation. Ich sehe keine Nationalmannschaft, die eine größere Perspektive hat als diese deutsche unter Henrik Rödl, der wie gemalt ist für die Position des Bundestrainers. Wenn alle unsere Spieler gesund und dabei sind, sehe ich in Europa kein Team, vor dem sich das deutsche verstecken muss.