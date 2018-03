Radosavljevic fällt gegen Bayern aus

Der Center zog sich in der Partie gegen Göttingen eine Sprunggelenkverletzung zu.

Berlin. Der Alba-Center Bogdan Radosavljevic fällt mit einer Außenbandverletzung am rechten Sprunggelenk mehrere Wochen aus. Das ergab nach Informationen des Berliner Basketball-Bundesligisten vom Donnerstag eine intensive Untersuchung. Beim 98:71 gegen Göttingen hatte Radosavljevic in der vergangenen Woche nach einer Schulter-Operation erst wieder sein Comeback bei Alba gefeiert. Im zweiten Viertel war der 24-Jährige umgeknickt und konnte nicht weiterspielen. Am Sonntag muss der Tabellenzweite aus der Hauptstadt beim Spitzenreiter Bayern München antreten.

Radosavljevic kämpft immer wieder mit Verletzungen

Der Nationalspieler ist verletzungsanfällig. Während der Sommerpause hatte er Probleme mit dem Knie. Der Center verpasste die Euorpameisterschaft. Nachdem die Knieprobleme von Radosavljevic besser wurden, macht ihm der Fuß zu schaffen. In dieser Saison knickte der Center bereits das vierte Mal um. Es ist schwer für ihn, überhaupt in den Rhythmus zu kommen.

Alba gegen München in Center-Not

Für die Albatrosse geht es in der Bundesliga am Sonntag bei Bayern München weiter. Alba hat mit Dennis Clifford nur noch einen etatmäßigen Center im Kader. Das könnte gegen die physisch spielenden Bayern zum Verhängnis werden. Flügelspieler wie Luke Sikma müssen dann unter dem Korb aushelfen.

