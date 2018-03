Alba bangt vor Bayern-Hit um Radosavljevic

Bogdan Radosavljevic hat in der Saison mit einigen Verletzungen zu kämpfen

Berlin. Er ist ein wahrer Pechvogel! Bogdan Radosavljevic gab nach seiner Schulter-Operation Anfang Februar am Sonnabend gegen Göttingen (98:71) sein Comeback. Doch bereits im zweiten Viertel knickte der Center um. Für ihn war die Partie beendet. "Es ist sehr schwierig, sich immer wieder zurückkämpfen zu müssen", sagte der 24-jährige Radosavljevic. Am Montag soll eine Untersuchung Klarheit bringen, wie schwer die Verletzung ist. "Das ist jetzt natürlich für ihn auch psychisch schwierig", bemerkte Baldi.

Radosavljevic kämpft immer wieder mit Verletzungen

Der Nationalspieler ist verletzungsanfällig. Während der Sommerpause hatte er Probleme mit dem Knie. Der Center verpasste die Euorpameisterschaft. Nachdem die Knieprobleme von Radosavljevic besser wurden, macht ihm der Fuß zu schaffen. In dieser Saison knickte der Center bereits das vierte Mal um. Es ist schwer für ihn, überhaupt in den Rhythmus zu kommen.

Alba gegen München in Center-Not?

Für die Albatrosse geht es in der Bundesliga am Sonntag bei Bayern München weiter. Wenn Radosavljevic ausfällt, hat Alba mit Dennis Clifford nur noch einen etatmäßigen Center im Kader. Das könnte gegen die physisch spielenden Bayern zum Verhängnis werden. Flügelspieler wie Luke Sikma müssen dann unter dem Korb aushelfen.

Die Berliner wollen sich für Pokal-Niederlage revanchieren

Im Februar mussten die Berliner eine herbe Pleite gegen München einstecken. Im Pokal-Finale dominierten die Albatrosse das Spiel, gaben die Partie im Schlussviertel aus den Händen. Kapitän Niels Giffey: "Das hat sehr geschmerzt. Ich hoffe, dass wir aus unseren Fehlern gelernt haben. Wir sind auf jeden Fall sehr heiß." Großen Druck will man sich aber nicht machen. "Wir werden unser Bestes geben und sehen, was passiert", kündigte Sikma an.

Alba hat nun eine ganze Woche Zeit, sich auf die Bayern vorzubereiten, ungewohnt für die Berliner. Fast die ganze Saison lang hatte man unter der Woche ein Spiel zu absolvieren. "Da müssen wir erst noch unseren Rhythmus finden", meinte Giffey. "Und dann kann eine Woche schon mal verdammt lang werden", fügte Baldi hinzu.

Sikma sieht das aber positiv: "Wir haben eine Woche Zeit an Dingen zu arbeiten und sie zu verbessern." Denn nach dem soliden Auftritt gegen Göttingen muss sich Alba steigern, um die Bayern ärgern zu können. "Wir werden uns auf das Feintuning konzentrieren", kündigte Baldi an. Deshalb wird man bei Alba auch mehr auf sich schauen als auf den Gegner. "Wir bereiten uns nie viel auf den Gegner vor. Ich glaube, das wird Aito auch gegen die Bayern so machen", verriet Giffey.

