Bamberg besiegt Istanbul bei Heim-Debüt von Trainer Banchi

Bamberg. Brose Bamberg hat beim Heim-Debüt von Trainer Luca Banchi auch in der Basketball-Euroleague seine steigende Form bestätigt. Der deutsche Serienmeister bezwang den türkischen Spitzenclub Anadolu Efes Istanbul mit 88:79 (44:41).

Trotz des Erfolgs mit dem zehnten Sieg am 26. Spieltag in der Königsklasse sind die Chancen des Tabellen-Zwölften auf den Einzug in die K.o.-Runde weiterhin nur minimal. Der letzte Playoff-Rang acht ist vier Partien vor Schluss derzeit drei Siege entfernt.

Angeführt vom US-Duo Dorell Wright und Augustine Rubit waren die Gastgeber nach einem ausgeglichenen ersten Viertel die deutlich bessere Mannschaft. Teilweise führten die Bamberger mit 17 Punkten (67:50/28. Minute). Im Schlussviertel konnten die Türken zwar noch verkürzen, in Gefahr geriet der Heimsieg allerdings nicht mehr. Neben Wright (15 Punkte) und Rubit (14/10 Rebounds) punktete auch Leon Radosevic (15) zweistellig.

Bamberg reist am nächsten Spieltag in der Euroleague am 21. März zu Saski Baskonia VG nach Spanien. In der Bundesliga geht es bereits am 17. März mit dem Franken-Derby gegen s.Oliver Würzburg weiter.

