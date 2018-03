So ist Alba ein echter Anwärter auf den Meistertitel

Berlin. Zwei Fragen standen im Raum nach Alba Berlins zweiwöchiger Spielpause: Wie hat die Mannschaft die unglückliche Pokalfinal-Niederlage gegen Bayern München verkraftet? Und hat sie möglicherweise noch das klare 96:74 aus dem Pokal-Halbfinale gegen Bayreuth im Hinterkopf, nun, da es um Bundesligapunkte gegen ebendiesen Kontrahenten geht? Wer von den Alba-Fans besorgt gewesen sein sollte, der durfte am Sonnabend mit einem Lächeln die Mercedes-Benz Arena verlassen. 100:68 (47:38) bezwang das Team von Trainer Aito Reneses die deprimierten Franken, bleibt Tabellenzweiter der Basketball-Bundesliga und ein ernsthafter Anwärter auf den Meistertitel.

Wenn es so spielt wie gegen Bayreuth jedenfalls. "Ich bin sehr glücklich über die Vorstellung meiner Mannschaft", sagte Reneses. Begeistert angefeuert von 11.697 Zuschauern, der zweithöchsten Kulisse in dieser Saison, kämpften und spielten sich die Berliner in einen Rausch, der zum ersten Mal im dritten Viertel nach einem 16:0-Lauf zum 68:44 auch deutlich am Resultat abzulesen war. Jeder bis dahin eingesetzte Spieler war an dem Ergebnis beteiligt, sechs von ihnen punkteten zweistellig, auch der nach seiner Magen-Darm-Grippe halbwegs auskurierte Peyton Siva (13). Eine noch höhere Ausbeute erzielte nur Joshika Saibou (17). Der Nationalspieler sagte: "Wir haben ein gutes Mannschaftsspiel gezeigt."