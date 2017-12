ALBA verteidigt nach Sieg gegen Braunschweig Platz zwei

Berlin. ALBA Berlin hat durch ein mühevolles 88:81 (52:40) gegen die Basketball Löwen Braunschweig den zweiten Platz in der Bundesliga verteidigt.

Mit 24:8-Punkten bleibt die Mannschaft von Trainer Alejandro Garcia Reneses erster Verfolger des souveränen Spitzenreiters Bayern München und hat sich zudem die Teilnahme an der Pokal-Qualifikationsrunde für das Final Four im Februar 2018 in Ulm gesichert.