Geher Marjan Sakalnyzki trotzt der Hitze und holt Gold

Berlin. Es sind vor allem ältere Menschen, denen die brütende Hitze zu schaffen macht. Der Spanier Jesús Angel Garcia hat es sich am Dienstag trotzdem nicht nehmen lassen, bei der EM an den Start zu gehen. Nicht in irgendeiner Disziplin, sondern im Gehen über 50 Kilometer – der längsten aller Strecken in der Leichtathletik. Mit 48 Jahren und 292 Tagen ist Garcia der älteste Teilnehmer dieser Europameisterschaften. Schon 1993 war er Weltmeister in dieser Disziplin, die EM in Berlin ist seine siebte. Vor dem Start hatte er noch gut gelaunt verkündet: „Ich schätze, ich bin der Peter Pan des Gehsports und bleibe ewig jung.“ Doch selbst er musste letztlich den heißen Temperaturen Tribut zollen und nach etwa 40 Kilometern aufgeben.

Jesús Angel Garcia ist der älteste Teilnehmer

Foto: pa

Zu diesem Zeitpunkt zeigte das Thermometer knapp 30 Grad im Schatten, in der Sonne war es noch deutlich heißer. Am besten kam der Ukrainer Maryan Zakalnytskyy mit den Bedingungen zurecht. Er gewann die erste Entscheidung dieser Titelkämpfe in 3:46:32 Stunden, vor Matej Toth aus Slowenien (3:47:27) und Dzmitry Dziubin aus Weißrussland (3:47:59). Bester Deutscher wurde der Baden-Badener Carl Dohmann auf Rang fünf (3:50:27). Nathaniel Seiler wurde Achter, Karl Junghannß wurde disqualifiziert.

Der Deutsche Carl Dohmann wurde Fünfter

Foto: pa

Rennen konnte nicht vorgezogen werden

Im Vorfeld hatten die Veranstalter erwogen, das Rennen vorzuziehen, was aufgrund der Fernsehverträge aber nicht möglich war. So knallte die Sonne schon zum Start um 8.35 Uhr mit voller Wucht auf den zwei Kilometer langen Rundkurs am Breitscheidplatz. Aus den Lautsprecherboxen dröhnte „Walking on Sunshine“ der Band Katrina & The Waves. Eigentlich ja ein Gute-Laune-Hit, doch viele der Teilnehmer blickten bei dem Gedanken wohl eher sorgenvoll gen Himmel. „Bei dem Wetter geht man doch lieber in den Biergarten als auf der Strecke“, meinte Bundestrainer Ronald Weigel.

Die Bedingungen seien alles andere als ausdauerfreundlich, so der Coach. Doch das deutsche Team war gut vorbereitet. Gleich vier Kühltaschen standen bereit, um die Athleten mit Wasser und Mineralgetränken zu versorgen. „An einem solchen Tag trinkt man locker das Doppelte wie in einem normalen Rennen“, erklärte Weigel. Carl Dohmann hatte sich zudem immer wieder Eiswürfel unter seine Kappe gesteckt, um den Kopf zu kühlen. „Die waren aber immer ganz schnell wieder geschmolzen“, erzählte er.

Selbst Topmann Toth hatte Probleme

Der 28-Jährige hatte den Wettkampf verhalten begonnen und sich zunächst hinter der Spitze einsortiert, was sich im Nachhinein als genau die richtige Taktik herausstellte. Dagegen brachen fast alle Geher, die gleich von Beginn an Tempo gemacht hatten, später ein. Selbst ein Topmann wie Olympiasieger Matej Toth hatte zwischenzeitig große Probleme. „Das zeigt, wie schwer die Bedingungen waren“, so Dohmann. Ein solch heißes Rennen hätte er noch nie erlebt. Auch Teamkollege Nathaniel Seiler meinte: „Ich glaube, das Eisbad haben wir uns jetzt redlich verdient.“

Matej Toth hatte zwischenzeitlich Probleme

Foto: pa

Erstmals durften bei einer Europameisterschaft auch die Frauen über 50 Kilometer antreten. Siegerin wurde die Portugiesin Inês Henriques in 4:09:21 Stunden, die weiteren Medaillen gingen mit deutlichem Rückstand an Alina Tsviliy (Ukraine/4:12:44) und Julia Takács (Spanien/4:15:22). Deutsche Geherinnen waren nicht am Start. Henriques hatte im Vorjahr bereits die WM-Premiere der Frauen über diese Distanz gewonnen. Im Ziel posierte sie mit einer riesigen portugiesischen Fahne, die sie fast vollständig verhüllte und neben ihrer Freude auch noch ein weiteres Bedürfnis stillte: endlich ein bisschen Schatten.

