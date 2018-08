Es geht auch viel freundlicher als bei den Hartings

Berlin. Das Verhältnis zwischen Christoph (28) und Robert Harting (33) ist sehr angespannt, das ist hinlänglich bekannt. Die Brüder reden kaum miteinander und gehen sich so gut es geht aus dem Weg. Doch bei den Europameisterschaften in Berlin gibt es auch einige Beispiele, wo die Verhältnisse viel besser sind. Wir stellen drei von ihnen vor.

Eike (36) und Imke Onnen (23). Das jüngste von fünf Geschwistern hatte ihrem ältesten Bruder schon ein paar Mal bei Hochsprung-Wettkämpfen zugeschaut. Aber dieses eine Mal, dieser Tag 2007 in Garbsen/Niedersachsen, als Eike Onnen 2,34 Meter überquerte, war besonders. „Ich fand sein Springen so begeisternd. Und ich erinnere mich an den Riesenjubel der Zuschauer“, sagt sie. Die Emotionen so auf einen Punkt zu bringen, das hat sie mitgerissen. Kurz darauf begann sie selbst mit dem Hochspringen. Und ist mittlerweile selbst deutsche Spitze. Ihr Bruder allerdings hat ihr noch viel voraus, fünf deutsche Meistertitel und EM-Bronze 2016. Beide werden gemeinsam von ihrer Mutter Astrid Fredebold-Onnen trainiert, einer ehemaligen Weitspringerin. Für Eike ist es die letzte EM, für Imke die erste. „Ich wünsche ihr 1,90 Meter in der Quali, das wäre dann das Finale und toll bei ihrem ersten großen Wettkampf“, sagt er. Sie freut sich über die vielen Tipps, die sie von ihm bekommt. Denn sie helfen. In diesem Jahr gelang der 23-Jährigen ihre bisherige Bestmarke von 1,93 Metern. Erzielt beim Sportfest in Garbsen.

Henrik (27), Filip (25) und Jakob Ingebrigtsen (17). So oder so ähnlich könnte auch die Besetzung des Podestes aussehen, wenn am Freitagabend die 1500-Meter-Läufer ihre Medaillen erhalten. Denn die Brüder Ingebrigtsen aus Norwegen lassen der Konkurrenz auf der Mittelstrecke gerade so gut wie keine Chance. Während Henrik sich bei den vergangenen drei Europameisterschaften einen kompletten Medaillensatz sicherte (2012 Gold, 2014 Silber, 2016 Bronze), geht Bruder Filip als amtierender Europameister in die Spur. Doch der WM-Dritte von 2017 in London bekommt in diesem Jahr erstmals doppelte Konkurrenz aus der eigenen Familie. Mit Nesthäkchen Jakob startet der Ingebrigtsen-Clan zum ersten Mal bei internationalen Titelkämpfen im Trio. „Du bist ein verrückter kleiner Junge“, sagte Henrik über den kleinen Bruder, als der sich bei der U20-WM in Tampere die Silbermedaille sicherte. Verrückt genug sind sie alle drei, um sich auch über 5000 Meter ein Familienduell zu liefern.

Jonathan (30), Kevin (30) und Dylan (25) Borlée. Die Borlée-Brüder könnten die Staffel über 4x400 Meter fast im Alleingang laufen. So wie 2013, als bei der WM in Moskau erstmals drei Geschwister im selben Rennen antraten. „Gemeinsam laufen wir schneller“, sagt das Trio aus Belgien über sich. Das haben die drei schon 2016 bewiesen, als sie mit der belgischen Staffel den EM-Titel in Amsterdam holten. Für die Zwillinge Jonathan und Kevin war es die erfolgreiche Titelverteidigung. Das Borlée-Duo hatte schon 2012 in Helsinki im Quartett gesiegt. In Berlin werden die drei Belgier neben der Staffel auch über die 400 Meter im Einzel an den Start gehen. Doch die drei Borlée-Brüder sind nicht die ersten, die in ihrer Familie internationale Leichtathletik-Erfolge feiern. Das Laufen liegt ihnen in den Genen. Vater und Trainer Jaques wurde 1983 Vizeeuropameister in der Halle über 200 Meter, Mutter Edith belgische Meisterin über die halbe Stadionrunde, Schwester Olivia 2008 in Peking Olympiasiegerin mit der 4x100-Meter-Staffel.