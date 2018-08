Heike Drechslers Liebe zur Leichtathletik

Berlin. Heike Drechsler ist ein unbeschriebenes Blatt, wenn man ihrem blauen Büchlein Glauben schenken darf. Viel steht in dem kleinen Heft, das ihre Einsätze als Kampfrichterin dokumentiert, noch nicht. Doch das stört die 53-Jährige eher wenig. Viel wichtiger ist der zweimaligen Weitsprung-Olympiasiegerin, dass sie ihr Ziel erreicht hat. Wenn am Montag die ersten Weitspringer in der EM-Qualifikation durch die Grube im Berliner Olympiastadion pflügen, ist sie ganz nah dran.

„Es ist schön, wieder so dicht an der Grube zu sein“, sagt Drechsler. Sie gehört zu einem Team von Kampfrichtern, das bei den Europameisterschaften die Weit- und Dreisprungwettbewerbe betreuen wird. Weite messen, Wind bestimmen, Grube harken – alles, was dazu gehört. Darauf hat Drechsler seit eineinhalb Jahren hingearbeitet.

Drechsler will an der Basis helfen

Nach einem Lehrgang inklusive Prüfung beim Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) im April 2017, um die offizielle Lizenz als Kampfrichterin zu erhalten, stand im August des vergangenen Jahres der erste Einsatz an. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm lernte Drechsler nicht nur ihr Team kennen, sondern auch, dass es keinen Promi-Bonus gibt. Sie bekam eine Harke in die Hand gedrückt und war dafür verantwortlich, dass die Sandgrube vor jedem Springer ordentlich geharkt wird – einebnen, wie es im Kampfrichter-Jargon heißt.

„Ich bin in der Hierarchie ganz unten. Man muss sich die Rangfolge auch erarbeiten und erklimmt erst mit den Jahren, in denen man Erfahrung sammelt, die Stufen der Kampfrichter“, sagt Drechsler. Aber für sie ist das kein Problem. Sie „hätte bei der EM auch gern Robert Hartings Diskusring trocken gewischt“, denn sie kann arbeiten, sagt Drechsler. Und sie nimmt ihre Aufgabe ernst. Es ist kein PR-Gag, dass die Weltmeisterin von 1983 und 1993 in die Weitsprunggrube zurückkehrt. Es ist die Sehnsucht der Wahl-Berlinerin, etwas für ihren Sport zu tun, an der Basis zu helfen. „Ich weiß aus meiner Zeit als Athletin, wie hart die Kampfrichter in der Grube arbeiten.

Expertin hofft auf deutsche Medaillenchance

Und deshalb wollte ich mal einen Part auf der anderen Seite“, erklärt die deutsche Rekordhalterin (7,48 Meter). Reaktionen von Athleten oder ihren Kampfrichterkollegen, dass plötzlich ein Weltstar an der Harke steht, gibt es nicht. „Jeder ist fixiert, alle arbeiten konzentriert“, sagt Drechsler. So konzentriert, dass dann irgendwann auch der Rücken schmerzt. Wie bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Zittau, als Drechsler acht Stunden in der Sonne stand und mit Blasen an den Händen die Löcher aus dem Sand harkte. Auch in Berlin werde sie sicherlich „danach unglaublich Muskelkater haben“. Aber das ist ihr alles egal, die Leidenschaft zum Weitsprung ist bei Drechsler auch 13 Jahre nach ihrem Karriereende ungebrochen.

Deshalb verfolgt die vierfache Weitsprung-Europameisterin auch immer noch den Weg ihrer Nachfolgerinnen. In Berlin erhofft sie sich von den deutschen Starterinnen Malaika Mihambo, Alexandra Wester und Sosthene Moguenara, dass sie ihr Talent auch bei internationalen Meisterschaften in Erfolge umsetzen können. „Ich hoffe, dass sie es endlich mal so richtig krachen lassen“, sagt Drechsler.

300 Kampfrichter und 3000 Volunteers im Einsatz

Die Leistungsdichte in der europäischen Weitsprungspitze sei sehr groß. Dennoch ist Drechsler zuversichtlich, dass vor allem Mihambo um die Medaillen mitspringen kann. Die 24-Jährige liegt mit 6,99 Meter auf Rang zwei der europäischen Bestenliste – gleichauf mit der Serbin Ivana Spanovic. Nur die Britin Lorraine Ugen hat bisher die Sieben-Meter-Marke übersprungen (7,05 Meter).

Drechsler wird das Geschehen aus nächster Nähe beobachten. Genau wie rund 300 weitere Kampfrichter, die bei der EM dafür sorgen, dass die Höhen, Weiten und Zeiten korrekt gemessen werden, dass alle Athleten die gleichen Voraussetzungen haben und ein professioneller Wettkampf im Olympiastadion stattfinden kann. Zusammen mit mehr als 3000 Volunteers sind es gerade die freiwilligen Helfer, die ein solches Event funktionieren lassen.

Und Heike Drechsler ist nicht die einzige namhafte Ehrenamtliche. Auch die ehemalige Hammerwerferin Betty Heidler wird als Volunteer dabei sein. Weitspringer Sebastian Bayer unterstützt als Experte das Team der Laserweitenmessung. Alle drei verbindet die Liebe zur Leichtathletik, die die Athleten nach ihrem Karriereende offensichtlich nicht so leicht loslässt.