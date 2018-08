Der Breitscheidplatz wird zur Europäischen Meile

Berlin. Schon die Gerüstbauer auf dem Breitscheidplatz erbringen sportliche Höchstleistungen. Wie Artisten hangeln sie sich entlang der filigranen Konstruktionen aus Stahlstangen, die bis zum Wochenende zu Tribünen wachsen sollen. Der Platz rund um die Gedächtniskirche wird für die Leichtathletik-Europameisterschaft (EM) 2o18 zur „Europäischen Meile“. Einige Wettkämpfe sowie die meisten Siegerehrungen finden nämlich nicht auf dem Olympia-Gelände statt, wo das sportliche Großereignis vom 7. bis 12. August ausgetragen wird, sondern werden mitten ins Herz der City West gebracht.

Gezimmert wird an der Idee, 38 der insgesamt 51 Siegerehrungen zum Happening für Fans und Sponsoren zu machen, schon seit 2013, als der Deutsche Leichtathletik-Verband den Zuschlag für die Ausrichtung der Europameisterschaften in Berlin bekommen hat. „Das gab es zwar in Ansätzen schon bei den letzten Meisterschaften in Amsterdam“, sagt Konstantin Krause, der Direktor der Europäischen Meile, „aber wir haben die Idee nun konsequent umgesetzt.“ Krause ist als Weitspringer selbst ehemals erfolgreicher Leichtathlet.

Der Breitscheidplatz erhält eine Tribüne. 3000 Zuschauer erwartet dort dann ein buntes Programm und sportliche Wettkämpfe

Foto: Carolin Brühl / Berliner Morgenpost

270.000 Tickets sind bereits verkauft

Bis auf wenige Ausnahmesportarten wie Beachvolleyball oder Biathlon genössen Leichtathleten weniger Popularität als Fußballer oder Tennisspieler. „Wir wollen deshalb mit der Leichtathletik raus aus den Stadien und hin zu den Leuten“, sagt Krause. Zudem, so der Veranstalter, brächten Siegerehrungen die kompakten Programmabläufe in den Stadien auch immer wieder ins Stocken, das könnte damit entzerrt werden. Der Hauptgrund sei aber letztlich, ein breiteres Interesse bei den Menschen zu wecken, die diese Sportarten noch nicht so gut kennen, „um sie zur Leichtathletik zu verführen“, wie Krause sagt. Immerhin 270.000 Tickets sind für die EM bereits verkauft worden. „Bei einer Kapazität von 60.000 Zuschauern im Olympiastadion ist da aber noch ein bisschen Luft nach oben“, sagt Krause und hofft, „dass da auch die Berliner noch zucken und sich Tickets an den Tageskassen kaufen.“

Der Glockenturm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ist schon seit Wochen mit einer riesigen Plane verhüllt, die von dem sportlichen Großereignis kündet. In den Abendstunden hat sich auch auf einem weiteren Turm am Platz ein Statement für das Sportereignis manifestiert. Auf dem weißen Turm des Upper West grüßt im Dunkeln Diskus-Olympiasieger Robert Harting als 70,66 Meter hohe Projektion. Diese Zahl steht symbolisch für Hartings Bestmarke, die er am 22. Mai 2012 im tschechischen Turnau erzielte.

Straßensperrungen im Umfeld des Breitscheidplatzes

Bereits vom heutigen Donnerstag an und dann bis zum 12. August wird die Budapester Straße zwischen Joachims­thaler und Nürnberger Straße gesperrt. Auch die Ampelanlage zwischen Bikini-Haus und Breitscheidplatz musste den Tribünen, auf denen bis zu 3000 Menschen Platz finden, weichen. Nach dem Sportereignis wird sie aber wieder aufgestellt, verspricht Derk Ehlert, Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung.

Straßensperrungen wird es wegen der Europameisterschaft allerdings auch im weiteren Umfeld des Breitscheidplatzes geben. Die Gedächtniskirche wird Start und Ziel für die Wettbewerbe im Gehen (7. und 11. August) sowie für den Marathon (12. August) sein.

Direkt auf dem Platz wird bereits am Donnerstag, 6. August, ab 17.35 Uhr, noch vor der Eröffnungsfeier um 21 Uhr, die europäische Elite der Kugelstoßer zur Qualifikation antreten. „David Storl, Titelverteidiger und Europameister 2012, 2014 und 2016, war begeistert von unserer Idee“, sagt Krause.

Die Wettkämpfe auf dem Breitscheidplatz werden eingebettet in ein Showprogramm, das täglich um 13 Uhr beginnen wird. Auf drei Großbildschirmen werden die Wettbewerbe aus dem Olympiastadion live und kostenfrei in die Innenstadt übertragen. Jeden Tag ab 22 Uhr gibt es als Höhepunkt die „Golden Hour“ mit interessanten Gästen, prominenten Moderatoren, Livemusik.

Nach Ende der Wettbewerbe im Olympiastadion um 22 Uhr finden täglich ab 22.45 Uhr dann zwei bis vier Siegerehrungen auf dem Breitscheidplatz statt. Drei Trompeter spielen dazu eine eigens für die EM komponierte Fanfare.

Mehr Informationen zur Leichtathletik-EM und zu den Straßensperrungen gibt es unter www.berlin2018.info