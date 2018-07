Robert Hartings letzter Versuch

Der Berliner Diskusstar kämpft bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg um die Qualifikation für die EM in seiner Heimatstadt.

Nürnberg. Anfang der Woche gab es zur Abwechslung mal ganz lustige Nachrichten von Robert Harting. Neben anderen internationalen Leichtathleten ist der 33-Jährige Comic-Figur in einem Mickey-Mouse-Magazin, das seine Titelgeschichte den Europameisterschaften vom 7. bis 12. August in Berlin widmet. Darin hat er einen großen Entenschnabel.

Dabei ist noch keineswegs sicher, dass der Diskus-Olympiasieger von 2012, dreimalige Welt- und zweimalige Europameister in seiner Heimatstadt überhaupt dabei sein wird. Spaßfrei betrachtet, hat er an diesem Sonnabend (ab 18.10 Uhr) bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg sogar die letzte Chance, sich zu qualifizieren. Ein Scheitern wäre nicht komisch, auch nicht für die EM-Veranstalter, zu deren Werbefiguren er zählt.

Weitere deutsche Top-Athleten zittern um EM-Teilnahme

Bei mehreren deutschen Hoffnungsträgern besteht noch Unsicherheit bezüglich ihrer EM-Form, etwa bei Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter, Dreisprung-Titelverteidiger Max Heß oder Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause. Auch bei Har­tings Ehefrau Julia, der EM-Zweiten mit dem Diskus 2016 in Amsterdam. Doch bei niemandem sind die Sorgenfalten tiefer als bei Robert Harting.

Ein Sehnenanriss in seinem rechten Knie behindert ihn seit Jahresbeginn, zu Wettkämpfen antreten kann er nur mit Schmerzmitteln. Vier Deutsche schleuderten die Zwei-Kilo-Scheibe in dieser Saison außerdem schon weiter als er (65,13 Meter), nur drei dürfen zur EM. Am weitesten warf sein jüngerer Bruder Christoph (67,59). Der 28-jährige Olympiasieger von Rio wurde deshalb vorab für die EM nominiert.

Harting ist der Mann der allerletzten Chancen

Er ist in der Luxussituation, sagen zu können: „Was jetzt in Nürnberg herauskommt, spielt für mich keine große Rolle. Ich komme aus dem vollen Training in der Vorbereitung auf Berlin. Für mich zählt in diesem Jahr nur die EM.“ Seinen zweiten DM-Titel würde er natürlich auf dem Weg dorthin gern mitnehmen. Als seinen Hauptkonkurrenten sieht er den Magdeburger Martin Wierig, aber: „Ich habe mir abgewöhnt, Leute zu unterschätzen. Das trifft einen immer irgendwie kalt.“

Ob er damit auf seinen Bruder anspielt? Jedenfalls ist Harting, der Ältere, sehr gut darin, seine allerletzten Chancen zu nutzen, wie bei der WM 2009 in Berlin oder 2016 bei den deutschen Meisterschaften in Kassel, wo er sich trotz einer von Rückschlägen geprägten Saison im sechsten Versuch für Rio qualifizierte. Und nebenbei Christoph Harting, zu dem das Verhältnis nicht erst seitdem zerrüttet ist, den Titel wegschnappte. Ihn abzuschreiben, zahlte sich für die Konkurrenz noch nie aus. Wenngleich der zehnmalige deutsche Meister angeschlagen wirkt.

Trainer ist skeptischer als der dreimalige Weltmeister

Zwar sagte er dem Sportinformationsdienst (sid) kurz vor den Titelkämpfen in Nürnberg, er könne sich nicht vorstellen, die EM zu verpassen: „Ich zweifle nicht daran. Ich bin konzentriert und freue mich auf den Wettkampf.“ Es gibt in seinem näheren Umfeld aber skeptischere Stimmen. „Ich wünschte, die Situation wäre weniger kompliziert“, sagt sein Coach Marko Badura, zugleich Diskus-Bundestrainer der Männer, „seine Verletzung verhindert die Standard-Bewegungstechnik. Das limitiert uns extrem.“

Auf der Zielgeraden der Karriere könnte es seinem Schützling passieren, dass er zum ersten Mal ein sportliches Großereignis nicht erreicht, weil drei andere Deutsche besser sind als er. Vor der DM sind dies neben Christoph Harting noch Wierig (66,98), der Olympia-Dritte Daniel Jasinski (Leverkusen/66,59) und David Wrobel (Magdeburg/65,98). Und in Nürnberg?

„Die Kriterien für die Nominierung sind transparent“, sagt Badura. Die beiden Athleten, die neben Christoph Harting bei den nationalen Meisterschaften am weitesten werfen, buchen die Tickets nach Berlin. Einzige Unsicherheit laut Badura: Sollte die EM-Norm von 64 Metern nicht geschafft werden, bestehe Gesprächsbedarf. Ein Hintertürchen für Robert Harting? Diese Variante erscheint sehr theoretisch bei den Leistungen der deutschen Diskuswerfer in der EM-Saison.

Bruder Christoph wünscht ihm einen würdevollen Abgang

Beim Einladungs-Meeting Istaf am 2. September in Berlin wird Harting sicher dabei sein. Dass er dort gefeiert wird, ist ihm gewiss. Doch natürlich wünscht sich der Altmeister, bei der EM ein letztes Mal der jungen Generation um Weltmeister Andrius Gudzius (Litauen), 70-Meter-Werfer Daniel Stahl (Schweden), dem Österreicher Lukas Weißhaidinger und nicht zuletzt Christoph Harting die Stirn zu bieten. Im Berliner Olympiastadion, wo mit dem Gewinn des WM-Titels 2009 die Karriere des erfolgreichsten deutschen Leichtathleten der vergangenen Dekade richtig Schwung aufnahm, sollte sie mit einem großen Auftritt ausklingen.

Selbst sein Bruder könnte sich anscheinend damit anfreunden. „Dieser Mensch hat im Sport alles erreicht, was man erreichen kann, sogar wiederholt. Was ich ihm wünsche, ist ein würdevoller Abgang von der großen Show-Bühne.“ Irgendwie wäre es schade, wenn es bei dem lustigen Auftritt im Mickey-Mouse-Magazin bliebe.