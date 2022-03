Hier gibt es das tägliche Kreuzworträtsel - kostenlos!

Das tägliche Kreuzworträtsel der Berliner Morgenpost, können Sie auch online spielen. Lösen Sie täglich ein Rätsel, um nicht nur Ihr Gedächtnis fit zu halten, sondern um noch etwas zu lernen.

Spielen Sie hier kostenlos das tägliche Kreuzworträtsel



Wenn Sie wissen, wie man eine Ordensfrau nennt oder ein trojanischer Prinz heißt, sollte das Rätsel für Sie kein Problem sein. Und falls Sie einmal nicht weiterwissen, können Sie sich auch einen Tipp geben lassen.

So rätseln Sie mit

Und so funktioniert das kostenlose Kreuzworträtsel: Jeden Tag finden Sie hier dasselbe Kreuzworträtsel, das auch in der Printausgabe des Hamburger Abendblatts erscheint. Wenn Sie es vollständig ausgefüllt haben, können Sie so viele weitere spielen, wie Sie wollen. Aktuell gibt es fast 3200 unterschiedliche Kreuzworträtsel, die Sie lösen können.

Bevor Sie starten, können Sie die Größe des Kreuzworträtsel durch ein Klick anpassen. Zudem können Sie entscheiden, ob Sie die gesuchten Begriffe mit der Maus eingeben wollen oder ob durch ein Klick auf das freie Feld die Lösung direkt mit Hilfe der Tastatur eingegeben werden soll.

Lust auf ein weitere Online-Spiele?

Sollten Sie sich einmal vertippt haben oder eine falsche Antwort eingegeben haben, können Sie einfach die "Rückgängig"-Taste drücken und der Buchstabe bzw. der gesamte Begriff wird gelöscht und Sie können die richtige Antwort eingeben.

Nutzen Sie die Hilfe, wenn Sie nicht weiterkommen

Das Besondere an diesem kostenlosen Kreuzworträtsel ist, dass Sie sich Fehler anzeigen lassen können. Außerdem lässt sich bei diesem Rätsel ein Zufallsfeldtipp und ein Zufallsworttipp anzeigen - wenn Sie also einmal überhaupt nicht wissen, welcher Begriff gesucht wird, ist dies eine tolle Erleichterung und hilft, das Rätsel zu lösen.

Wenn Sie die Lösungsfelder alle ausgefüllt haben, können Sie mit einem Klick auf den Button "Lösung prüfen" genau das tun: Ihre Lösung überprüfen lassen. Sollte die Lösung korrekt sein, wird dies unter dem Rätsel angezeigt und Sie können ein weiteres, kostenloses Kreuzworträtsel online spielen.