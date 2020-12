Jeder Löffel eine Rückkehr in die Kindheit

Berlin . Es ist der Geschmack seiner Kindheit. Von Urlaub bei den Großeltern. Die Erinnerung an Oma Christa, die mit Küchenschürze am Herd stand und für Tobias, seine Schwester, die Cousinen und überhaupt jeden, der noch so zu Besuch im 2000-Einwohner-Dorf war, dieses Gericht zubereitete: Gehacktes-Stippe mit Salzkartoffeln und Essiggurken.

Inzwischen ist Tobias Janzen 37 Jahre alt, ein Koch, der seit den Anfängen im Harz in der deutschen Gastronomie viel herumgekommen ist und der bei aller Küchenkunst, die er seit elf Jahren in den Dienst des renommierten „Jolesch“ an der Muskauer Straße in Kreuzberg bietet, die Bodenhaftung nicht verloren hat.

Halb ist Janzen an diesem Vormittag für uns da. Zur anderen Hälfte in diesen Tagen, da alles nur halb erlaubt, halb geöffnet, halb erträglich ist, hat er die Wünsche der Gäste im Blick. Die sitzen nicht im wunderschönen Speisesaal nebenan, auf den – wir befinden uns in einem österreichischen Lokal – aus altem Rahmen der Sisi-Gatte Kaiser Franz Joseph I. hinabschaut. Vielmehr ordern sie bei Janzens Chefs vorn an der Bar via Telefon und Mail Speisen für Mittag und Abend.

Den Eintopf am besten schon am Vortag zubereiten

So schiebt Janzen Gans und Ente in den Ofen, hält den Kartoffelsalat lauwarm, indem er die schwere Metallschale auf einen kochenden Topf von der Größe eines Waschkübels aus wilhelminischer Zeit platziert. Eine Bestellung wird in einer Stunde abgeholt, die andere kommt per Bote zum Gast. Serviceprogramm im Zeichen des Lockdowns.

Unser Gehacktes macht sich da förmlich nebenbei. „Es ist ja eigentlich total einfach“, sagt Janzen. Wichtig sei vor allem, es während der 60 bis 90 Minuten Kochzeit nicht anbrennen zu lassen, regelmäßig umzurühren. Und: Anfangs nur sparsam würzen, denn in der Kochzeit wird die Flüssigkeit reduziert. „Am besten – wie bei jedem Eintopf auch: Am Vortag zubereiten und über Nacht einziehen lassen“, rät Janzen.

Tobias Janzen, Küchenchef im österreichischen Restaurant „Jolesch“ in Kreuzberg, stammt ursprünglich aus dem Harz. Dort gilt Gehacktes-Stippe als Weihnachtsmahlzeit.

Foto: Maurizio Gambarini

Die Gehacktes-Stippe war bei Familie Janzen im vergangenen Jahr Weihnachtsmahlzeit. Ferien in Winter und Sommer bedeuteten in Tobias Janzens Kindheit oft: Urlaub im 30 Kilometer entfernten Sangerhausen, Sachsen-Anhalt. „Die Eltern arbeiteten, die Großeltern hatten Haus und Garten, da bot es sich an, meine Schwester und mich dort zu parken“, sagt er.

Imposante Eindrücke sind aus der Zeit geblieben. Ein Bruder des Großvaters war Bäcker, ein anderer Metzger. „Einmal im Jahr wurde bei den Großeltern ein Schwein geschlachtet“, sagt Janzen. Die Großmutter kochte dann immer für alle Gäste. Der Großvater indes bereitete sich seine Mahlzeiten – oft Wild – allein zu. War das eine Inspiration, selbst einmal zu kochen, professionell vielleicht sogar? „Unterbewusst, bestimmt“, sagt Janzen.

Statt das Gymnasium fortzusetzen, wo er sich zunehmend gefragt habe, was er mit Prozentrechnung und Gedichtinterpretation im Leben einmal anfangen solle, machte er im „Schlosshotel Ingelfingen“ in Baden-Württemberg seine Ausbildung. Nach der Bundeswehr ging es 2003 nach Berlin. Hier gab es eine Menge Freunde. Er war gespannt auf die große Stadt.

Stationen dort waren etwa das „Berlin-Sankt-Moritz“, der „Brandenburger Hof“ und das „Schlosshotel Grunewald“ – just als 2006 die deutsche Fußballnationalmannschaft dort logierte. „Der Tross des Nationalteams, die Fans vor der Tür, in den Bäumen Fotografen, die die Mannschaft beim Chillen auf der Hotelwiese ablichten wollten: Es war eine wunderbare Erfahrung“, sagt er.

Die Speiseliste für ihn und seine Kollegen kam von Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. „Aber oft schlichen sich Spieler zu uns und baten um Sachen, die er verboten hatte: Chips oder Schokolade.“

Als Max Setrak und Partnerin Renate Dengg vor elf Jahren neue Eigentümer des „Jolesch“ wurden, holten sie Janzen. Die gebürtigen Österreicher, beide gelernte Kellner und Köche und privat Eltern zweier gemeinsamer Kinder, waren 2006 von Salzburg nach Berlin gewechselt. „Aber kulinarisch war das damals nicht Hauptstadtniveau“, sagt Dengg. „In Berlin war es nicht üblich, Genuss zu zele-brieren. In der Regel aß man, weil man als Mensch nun mal essen muss. Und günstig musste es sein.“

Das habe sich geändert und ist auch im „Jolesch“ zu spüren. Dort schätzen die Gäste beispielsweise den oberösterreichischen Wodka von Hans Reisetbauer, Vulcano-Schinken nach Serrano-Art aus der Steiermark und die 300 Positionen von einer Weinkarte im Jugendstil-Dekor.

Am Wochenende vor dem aktuellen Lockdown seien Andrang, Stimmung und Umsatz so intensiv gewesen wie sonst nur während der Weihnachtsfeiertage, sagt Setrak. „Wir mussten drei Mal beim Großhändler nachbestellen.“ Die Gäste waren gekommen, um noch einmal zu genießen. Ein Hauch von Untergangsstimmung, umschreibt es Dengg. „Und am Sonntagabend vor der Schließung fühlten wir uns wie auf dem Sterbebett: Was kommt jetzt?“, sagt ihr Partner.

Während am Telefon ein Fern-Gast von Max Setrak wissen will, ob zur Brandenburger Gans auch ein Nachtisch möglich wäre, sagt uns Renate Dengg, man habe in der Vergangenheit im „Jolesch“ gut gewirtschaftet. Sie sei daher momentan unbesorgt. „Und wenn der Lockdown vorbei ist, starten wir von null auf 100.“

Das Gericht von Oma Christa steht im österreichischen Restaurant natürlich nicht auf der Karte. Überhaupt gehört es allein der Janzen-Familie. „Das Original-Rezept war nach ihrem Tod jahrelang verschollen“, sagt Tobias Janzen. „Dann fand es meine Cousine. Handgeschrieben.“ Vor fünf Jahren war Janzen mit Frau und beiden Kindern bei der Cousine in Niedersachsen eingeladen. Er ahnte, was ihn erwartete. „Als ich in das Haus trat und den alten Geruch einatmete“, sagt der Koch, „da fühlte es sich wieder an wie Kindheit.“

Gehacktesstippe mit Salzkartoffeln und Essiggurken

Zutaten

1 Kilogramm gemischtes Hackfleisch

75 Gramm Butter

2 weiße Zwiebeln

3 Esslöffel Mehl

1 Liter Rinderbrühe

2 Teelöffel Kümmel, gemahlen

0,5 Teelöffel Nelke, gemahlen

2 Lorbeerblätter

1 Teelöffel Piment, gemahlen

Salz

Schwarzer Pfeffer

Salzkartoffeln

Essiggurkenwürfel

Zubereitung

Die Zwiebeln in kleine Würfel schneiden und in Butter in einem Topf anschwitzen. Dann das Mehl hinzugeben und unter ständigem Rühren kurz weiter braten lassen. Die Brühe und etwas Essiggurken dazugeben und aufkochen lassen. Das Hackfleisch zugeben und langsam einköcheln lassen und rühren. Mit Salz, Pfeffer, Piment, Nelke, Kümmel und Lorbeerblatt kräftig würzen. Am Anfang etwas sparsamer mit den Gewürzen sein, lieber am Ende nochmals nachschmecken. Dann alles zusammen für mindestens eine Stunde köcheln lassen, bis es sämig ist. Mit Salzkartoffeln und Essiggurkenwürfeln servieren.