Exklusiver Rundgang durch neues Kunst-Forum

Berlin. Die Kunst bekommt an Berlins Prachtboulevard Unter den Linden eine neue Adresse. Am 27. September eröffnet die Deutsche Bank im Prinzessinnenpalais das „Palais Populaire“, ein internationales Forum für Kunst, Kultur und Sport. Schon am Donnerstag hatten 18 Leserinnen und Leser der Berliner Morgenpost exklusiv die Gelegenheit, die Eröffnungsausstellung in der neuen Galerie vorab zu besichtigen.

Schon lange sammelt die Deutsche Bank rund um den Globus Kunstwerke und verfügt nach eigener Aussage über eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen zeitgenössischer Kunst auf Papier und Fotografie. „Diese findet im ‚Palais Populaire‘ endlich ein dauerhaftes Forum, in dem wir alle ihre Facetten präsentieren können“, sagte Friedhelm Hütte, verantwortlich für das internationale Kunstprogramm der Bank und Kurator der Eröffnungsschau.

Zuvor betrieb die Bank die hauseigene „KunstHalle“ Unter den Linden Ecke Charlottenstraße. Mit der neuen Ausstellungsfläche im „Palais Populaire“ wird die bisherige Ausstellungsfläche um das Dreifache auf mehr als 750 Quadratmeter erweitert. „Damit findet die Sammlung Deutsche Bank jetzt wirklich einen eigenen, permanenten Ort in der Öffentlichkeit“, sagt Hütte. Zudem habe man nun mehr Platz für Kooperationen mit namhaften Kulturinstitutionen. Die Auftakt-Schau „The World on Paper“ präsentiert etwa 300 Werke von 134 Künstlern aus der Sammlung. Viele davon waren noch nie öffentlich zu sehen.

Zunächst erzählte Kurator Hütte den Leserinnen und Lesern von der Geschichte des Prinzessinnenpalais. Das einst als Wohnsitz der Töchter König Friedrich Wilhelms III. gedachte Palais wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, zu DDR-Zeiten jedoch wieder aufgebaut als Restaurant- und Tanzbetrieb. So wurde es auch direkt nach der Wende genutzt, wie sich Morgenpost-Leser Günter Breitkopf aus Charlottenburg erinnert. „Wir sind hier Tanzen und Essen gegangen. Das geht einem nun wieder durch den Kopf.“ Gewünscht hätte er sich, dass ein Teil des Gebäudes im damaligen Zustand geblieben wäre.

Die Führung durch die erste Ausstellung übernahmen die Kunsthistorikerinnen Sadaf Vasaei und Valentina Goldmann. Die unter 15.000 Werken ausgewählten Arbeiten verdeutlichen, wie unterschiedlich Papier in der Kunst eingesetzt werden kann. Meist sind es Zeichnungen oder Malereien. Manchmal wird das Papier aber auch selbst zur Kunst. Etwa dann, wenn die gemusterten Innenseiten von Sicherheitsumschlägen zur Collage werden oder das Papier zu einem dreidimensionalen Körper geformt wird wie im Werk von Lauren Seiden.

Ungläubig staunten die Leser etwa über eine Arbeit des japanischen Künstlers Sassaki. Er brachte sich auf ungewöhnliche Art selbst aufs Papier, indem er 24 Stunden lang jeden seiner Herzschläge mit einem roten Strich quittierte. Interesse weckte auch eine im Untergeschoss aufgehängte Virtual-Reality-Brille. Durch diese können Betrachter zuvor aufgezeichnete Bewegungen von Sportlern wahrnehmen. Nur dass in diesem Fall etwa jede Bewegung des Fechters mit dem Florette einen Pinselstrich im virtuellen Raum hinterlässt. Besonders den jüngsten Besucher, den zwölfjährigen Richard Höf begeisterte die Anwendung, aber auch die ganze Schau. „Ich fand’s cool“, sagte er am Ende des Rundgangs. Zufrieden war auch seine Mutter Judith. Die ausgestellten Werke seien eine „schöne Mischung“ gewesen. Da sei für jeden etwas dabei. Nach dem Rundgang ließen die Morgenpost-Leser den Nachmittag voller neuer Eindrücke im neuen Café bei einem Stück Schokotorte ausklingen.

( cla )

