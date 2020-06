„Steigenberger Hotel Berlin“: Wo Berlin Los Angeles trifft

Urlaub in Berlin: Buchen Sie mit der Morgenpost Hotelaktion eine Auszeit in der eigenen Stadt.

Mitten im Zentrum der City West liegt das „Steigenberger Hotel Berlin“, nur rund fünf Gehminuten vom Kurfürstendamm entfernt. Das Brandenburger Tor, den Reichstag und andere berühmte Sehenswürdigkeiten erreichen Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in kurzer Zeit. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in einem unserer 398 klimatisierten und schallisolierten Hotelzimmer, die mit Fernseher, Radio, kostenfreiem WLAN, Safe und Minibar ausgestattet sind. Bei der Anreise erhalten Sie eine Flasche Steigenberger Sekt auf dem Zimmer. Auch kulinarisch warten besondere Highlights auf Sie. Lassen Sie sich in unserem Restaurant „Berliner Stube“ vom gemütlichen rustikalen Charme begeistern, während wir Sie mit modern interpretierten regionalen Köstlichkeiten verwöhnen. Oder verbringen Sie einen lauen Sommerabend auf unserer Terrasse mit Blick auf den grünen Los-Angeles-Platz.

Foto: Picasa / picasa

Foto: Steigenberger Berlin

Foto: André Wagenzik

Steigenberger Hotel Berlin, Los-Angeles-Platz 1, 10789 Berlin. Reservierungen mit dem Stichwort „Morgenpost Hotelaktion“ unter der Telefonnummer 030 21 27 702 oder per Mail an reservations@berlin.steigenberger.de. Buchbar im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. August. Eine Nacht 138 Euro, zwei Übernachtungen 249 Euro und sieben Übernachtungen 799 Euro. Jeweils gültig für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück.