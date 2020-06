Hotel Palace Berlin: Im Herzen der City West

Urlaub in Berlin: Buchen Sie mit der Morgenpost Hotelaktion eine Auszeit in der eigenen Stadt.

Mitten in der pulsierenden City West, zwischen Kudamm, KaDeWe, Gedächtniskirche und der Concept Mall Bikini Berlin, bietet das privat geführte Luxushotel „Palace Berlin“ allen Komfort, den man von einem „Leading Hotel of the World“ erwartet. Schlafen Sie in einem unserer modern eingerichteten Zimmer (das Angebot beinhaltet ein Upgrade auf ein Business-Deluxe-Zimmer) und genießen Sie Ihr Frühstück im lichtdurchfluteten „Bon Dia Restaurant“. Shoppen Sie nach Herzenslust auf dem Kudamm, besuchen Sie direkt gegenüber den Zoo, lösen Sie Ihren inkludierten 20-Euro-Gutschein abends auf unserer Terrasse ein oder lassen Sie den Tag im „House of Gin“ bei einem leckeren Cocktail ausklingen.

Hotel Palace Berlin.

Foto: Axel KullRainer Klostermeier / Axel Kull

Hotel Palace Berlin.

Foto: Franz Brueck

Hotel Palace Berlin.

Foto: GIOVANNI DOMINICE

Hotel Palace Berlin, Budapester Straße 45, 10787 Berlin. Reservierungen mit dem Stichwort „Morgenpost Hotelaktion“ unter der Telefonnummer 030 2502 1190 oder per Mail an res@palace.de. Buchbar im Zeitraum vom 22. Juni bis zum 31. August. Eine Nacht 138 Euro, zwei Übernachtungen 249 Euro und sieben Übernachtungen 799 Euro. Jeweils gültig für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück.