„Crowne Plaza Potsdamer Platz“: Kreuzberger Nächte sind lang

Urlaub in Berlin: Buchen Sie mit der Morgenpost Hotelaktion eine Auszeit in der eigenen Stadt.

Genießen Sie eine Auszeit im „Crowne Plaza Berlin Potsdamer Platz“, das durch sein modernes Design, die historische Architektur und den idealen Standort im pulsierenden Kreuzberg, überzeugt. Nutzen Sie die Zeit, um in den geräumigen Zimmern zu entspannen, oder lassen Sie im Fitnessbereich den Alltag hinter sich. Als Highlight stehen Ihnen Fahrräder während Ihres Aufenthaltes kostenfrei zur Verfügung, so dass Sie die Hauptstadt noch einmal komplett neu erleben können. Das Angebot enthält außerdem ein Upgrade auf eine höhere Zimmer-Kategorie.

Ob eine kurze Tour zum Brandenburger Tor oder auch in den Gleisdreieckspark: Sie werden die volle Entspannung erleben. Danach können Sie in die Natur eintauchen und im Robinienwäldchen, das sich direkt gegenüber dem Hotel befindet, 87 Pflanzenarten bewundern.

Ganz nach dem Motto „Kreuzberger Nächte sind lang“ bieten sich viele Bars und Restaurants in der Umgebung an, den Abend zu genießen. Besonders hervorzuheben und direkt im Haus ist das Restaurant „Layla by Meir Adoni“, in dem die Kulinarik des Mittelmeers auf nahöstliche Küche trifft und der weltoffene Küchenchef alle Sinne anregt.

Crowne Plaza Berlin Potsdamer Platz Hallesche Straße 10, 10963 Berlin. Reservierungen mit dem Stichwort „Morgenpost Hotelaktion“ unter der Telefonnummer 030 26021187 oder per Mail an reservations.cpberlin@ihg.com. Buchbar im Zeitraum vom 22. Juni bis zum 31. August. Eine Nacht 118 Euro, zwei Übernachtungen 209 Euro und sieben Übernachtungen 649 Euro. Jeweils gültig für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück.