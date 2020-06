Blick in eines der Zimmer.

Die markante Schachbrettfassade des „InterContinental“ an der Budapester Straße.

Urlaub in Berlin: Buchen Sie mit der Morgenpost Hotelaktion eine Auszeit in der eigenen Stadt

Morgenpost Hotelaktion „InterContinental Berlin“: im Grünen und mitten in Berlin

Reihen Sie sich ein in die Liste der prominenten Gäste, die das „InterContinental Berlin“ bereits empfangen hat und genießen Sie Ihre Übernachtung mit Blick auf den Tiergarten und die Skyline Berlins. Ein exklusives Marlene-Dietrich-Geschenke-Set erwartet Sie auf Ihrem Zimmer und auch freies Parken für einen PKW im Hotelparkhaus im Wert von 26 Euro pro Tag ist im Angebot inkludiert. Die markante Schachbrettfassade prägt das Stadtbild des Hotels. An der Schnittstelle von Mitte und City West, in unmittelbarer Nähe zur Shoppingstraße Kurfürstendamm, dem Tiergarten und Attraktionen wie dem Berliner Zoo ist das Hotel der perfekte Rückzugsort nach einem eindrucksvollen Tag. Das freundliche Hotelteam freut sich auf Sie!

InterContinental Berlin Budapester Straße 2, 10787 Berlin. Reservierungen mit dem Stichwort „Morgenpost Hotelaktion“ unter der Telefonnummer 030 2602 1187 oder per Mail an berha.reservations@ihg.com. Buchbar im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 31. August. Eine Nacht 138 Euro, zwei Übernachtungen 249 Euro und sieben Übernachtungen 799 Euro. Jeweils gültig für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück.