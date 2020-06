„Steigenberger am Kanzleramt“: Schlafen wie auf Wolken

Urlaub in Berlin: Buchen Sie mit der Morgenpost Hotelaktion eine Auszeit in der eigenen Stadt.

„Legendär im ‚Steigenberger‘ sind die bequemen Betten“, sagt Sebastian Indrunas, Direktionsassistent im Vier-Sterne-Plus-Haus am Kanzleramt. So legendär, dass die Hotelgruppe ihre Matratzen sogar über ihren Onlineshop vertreibt – für das Steigenberger-Gefühl zu Hause. Das Steigenberger-Gefühl in Berlin kommt zusätzlich mit Aussicht auf das Regierungsviertel und die Spree, unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und einem Fitnessbereich. In den Grand Deluxe Zimmern genießen Sie den Blick sogar von einer eigenen Terrasse mit großzügigen Sonnenliegen. Ein Upgrade auf eine Junior Suite ist nach Verfügbarkeit möglich. Das Frühstück wird im hauseigenen Restaurant „Fashion“ serviert.

Steigenberger Hotel am Kanzleramt Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin. Reservierung unter der Telefonnummer 030 740 743 990 oder per Mail an reservations.kanzleramt-berlin@steigenberger.com