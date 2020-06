„Berlin Marriott Hotel“: Bauhaus trifft modernste Technik

Blick in eines der Zimmer des "Berlin Marriott".

Urlaub in Berlin: Buchen Sie mit der Morgenpost Hotelaktion eine Auszeit in der eigenen Stadt.

Bei der Wiedereröffnung des Berliner „Marriott Hotels“ am Potsdamer Platz können sich die Gäste auf frisch renovierte Zimmer und Suiten freuen, deren Design von der Bauhaus-Bewegung inspiriert wurde. Das bauhaustypische Zusammenspiel von Tradition, Moderne und Zukunft spiegelt sich in der Wahl der Materialien, Stoffe und Farben sowie dem besonderen Fokus auf die technische Ausstattung der Zimmer wider. Gleichzeitig bieten die Gastgeber des Fünf-Sterne-Hauses ein durchgängig personalisiertes Low-Touch-Erlebnis und gestalten damit den Aufenthalt der Gäste sicher und einfach. Vom Mobile-Check-in über den mobilen Zimmerschlüssel, 24-Stunden-Room-Service, eine Chatfunktion mit dem Servicepersonal bis zum Mobile-Check-Out können die Gäste alle Funktionen in der Marriott Bonvoy App auf dem eigenen Mobiltelefon erledigen. Neben dem 20-Euro-Voucher für die hauseigene Gastronomie beinhaltet das Angebot freies Parken für einen PKW im Hotelparkhaus im Wert von 34 Euro pro Tag.

Berlin Marriott Hotel, Inge-Beisheim-Platz 1, 10785 Berlin. Buchbar in Kürze unter der Telefonnummer 030 2200 00 oder per Mail an reservations.berlin@marriott.com mit dem Stichwort „Morgenpost Hotelaktion“. Eine Nacht 138 Euro, zwei Übernachtungen 249 Euro und sieben Übernachtungen 799 Euro. Jeweils gültig für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück.