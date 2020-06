„Grand Hyatt“: Wo die Berlinale zu Hause ist

Urlaub in Berlin: Buchen Sie mit der Morgenpost Hotelaktion eine Auszeit in der eigenen Stadt.

Wenn Sie sich im „Grand Hyatt“ am Potsdamer Platz nach einem ereignisreichen Berlin-Tag in die Kissen fallen lassen, können Sie davon träumen, welcher Hollywoodstar hier wohl schon sein müdes Berlinale-Haupt niedergelegt hat. Jedes Frühjahr ist das Fünf-Sterne-Haus Schauplatz der Pressekonferenzen, Photocalls und Loungen der Internationalen Filmfestspiele. Aber auch die restlichen 50 Wochen des Jahres ist bei General Manager Jan Peter van der Ree für beste Unterhaltung und höchsten Luxus gesorgt. Ihren Welcome-Drink können Sie bei sommerlichen Temperaturen auf der Terrasse des Restaurants „Vox“ nehmen, wo Ihnen auch das Frühstück serviert wird. Am Abend bieten Ihnen Küchenchef Florian Peters und Sushi-Meister Seiji Yagami asiatisch inspirierte moderne Küche und authentisches japanisches Sushi. Der Tiergarten, die Philharmonie, das Brandenburger Tor und die Mall of Berlin sind in nur wenigen Fußminuten zu erreichen. Für Kunst müssen Sie nicht einmal das Haus verlassen. Auf alle Etagen verteilt finden sich Werke von Künstlern wie Jaehyo Lee oder Gerold Miller. Die großzügige Dachterrasse (mit Fitnessraum und Wellnessbereich – wenn er wieder öffnen darf) lädt zum Sonnen und Faulenzen ein. So wie Sommerurlaub – nur eben mit bester Sicht auf Berlin.

Grand Hyatt Marlene-Dietrich-Platz 2, 10785 Berlin. Reservierung unter der Telefonnummer 0800 973 1234 oder per Mail an reservations.europe@hyatt.com mit dem Stichwort „Morgenpost Hotelaktion“. Buchbar im Zeitraum vom 8. Juni bis zum 31. August. Eine Nacht 138 Euro, zwei Übernachtungen 249 Euro und sieben Übernachtungen 799 Euro. Jeweils gültig für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück.