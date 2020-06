Urlaub in der eigenen Stadt

Berliner und Brandenburger sind in diesem Sommer klar im Vorteil. Denn wenn der lang ersehnte Urlaub schon nicht wie geplant mit einer Reise in die Ferne zelebriert kann, so haben sie die schönste Stadt der Welt doch direkt vor der Haustür. Trotzdem muss die „Staycation“ nicht allein auf Balkonien stattfinden. Mit der Morgenpost Hotelaktion haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ferien in den schönsten Hotels Berlins zu verbringen. Raus aus dem Kiez und die eigene Stadt noch einmal von einer neuen Seite erleben. Denn wann haben Sie eigentlich zuletzt das Brandenburger Tor besucht, sind auf den Fernsehturm gefahren oder auf dem Kudamm spazieren gegangen?

Buchbar ist das Angebot exklusiv für Berliner und Brandenburger ab dem 7. Juni unter dem Stichwort „Morgenpost Hotelaktion“. In Fünf-Sterne-Häusern kosten eine Nacht 138 Euro, zwei Übernachtungen 249 Euro und sieben Übernachtungen 799 Euro. In Vier-Sterne-Häusern kosten eine Nacht 118 Euro, zwei Übernachtungen 209 Euro und sieben Übernachtungen 649 Euro. Jeweils gültig für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück. Die Aktion beihaltet einen Voucher im Wert von 20 Euro pro Tag, einsetzbar in der Gastronomie des Hotels. Eine Ausnahme ist das „Radisson Blu“. Hier ist, bis zur Wiedereröffnung des Restaurants, ein Zimmerupgrade inklusive. Anreisen können Sie mit Early Check-in ab 13 Uhr, der Late Check-out ist bis 13 Uhr möglich. In Kürze ist zusätzlich das „Hilton“ am Gendarmenmarkt verfügbar.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

