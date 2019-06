BGH urteilt: Unfall im Urlaub - wann muss der Veranstalter zahlen?

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

Die Richter am BGH befassen sich mit einer Urlauber-Klage nach einem Unfall auf Gran Canaria. Muss der Reiseveranstalter Tui zahlen?

Karlsruhe. Ein siebenjähriger Junge verletzt sich im Urlaub auf Gran Canaria, darf dann nicht mehr ins Wasser. Ein Pauschaltourist will deshalb fast 7000 Euro vom Reiseveranstalter Tui. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entscheidet über den Fall an diesem Dienstag (Az. X ZR 166/18). Um 15.30 Uhr soll das Urteil fallen.

Das war passiert: Der Sohn der Lebensgefährtin des Klägers war im Hotelzimmer gegen die geschlossene Balkontür gelaufen. Die Scheibe zerbrach, das Kind schnitt sich an den Scherben die Haut auf und durfte fünf Tage nicht ins Wasser.

BGH urteilt: Welche Pflichten haben Urlauber?

Das Kind war nicht vorgewarnt, argumentiert der Tourist. Die Glastür sei zwar mit Warnaufklebern gekennzeichnet gewesen – allerdings in Augen- und Hüfthöhe eines Erwachsenen. Der Kläger meint, das entspreche nicht den Sicherheitsbestimmungen. Dafür müsse Tui als Veranstalter geradestehen.

In früheren Instanzen hatte der Mann keinen juristischen Erfolg. Das Oberlandesgericht Celle hat aber die Revision zugelassen. Der BGH soll nun klären, inwieweit sich deutsche Gerichte in vergleichbaren Fällen mit ausländischen Bauvorschriften befassen müssen und was der Urlauber dazu selbst herauszufinden hat. (sdo/dpa)