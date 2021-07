Ratgeber Recht Muss die Witwe an die Ex-Frau zahlen?

Leserfrage: Mein Ehemann bekam Firmenrente. Er musste an seine Exfrau von unserem Konto mtl. Rente an sie zahlen, da die Firma keine Abtretungen akzeptiert. Nun ist mein Mann nach 36 Jahren Ehe verstorben. Ich bekomme 60 Prozent Hinterbliebenenrente von der Firma. Muss ich an die Exfrau 100 Prozent oder auch 60 Prozent überweisen?