Ratgeber Recht Was mit der Rente nach einer Scheidung passiert

Leserfrage: Meine seit März 2004 von mir getrennt lebende Frau wird aller Voraussicht nach im Januar 2023 in Rente gehen. Meine Rente begann bereits im Februar 2014. Vorher war ich nach neunjähriger Altersteilzeit zwei Monate arbeitslos. Ich möchte mich scheiden lassen, sobald sie in Rente geht. Meine Fragen: Wird der Rentenausgleich automatisch vorgenommen, wenn sie in Rente geht? Erwerben wir beide – auch während der langen Trennung – Rentenanwartschaften des jeweils anderen Ehepartners? Und das, obwohl ich Altersrente und sie Gehalt bezieht? Wie lange nach der Scheidung sind ehemalige Ehepaare einander unterhaltsverpflichtet, wenn einer von beiden zum Beispiel dement wird oder einen Unfall erleidet und anschließend pflegebedürftig ist?