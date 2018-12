Wie kann ich festlegen, wer von den Kindern was erbt?

Leserfrage: Wir erleben gerade Streit in einer Erbengemeinschaft. Ich bin verheiratet und meine Frau hat drei Kinder mit in die Ehe gebracht. Der Vater von den drei Töchtern meiner Frau, also ihr Ex-Mann, ist vor einigen Wochen gestorben. Die Erben sind im Berliner Testament aufgeführt. Die Aufteilung eines bestehenden Geldbetrags ist nicht das Problem. Der Streit geht um Sachwerte und die Auflösung der Wohnung, die am Monatsende mit Auflagen des Vermieters übergeben werden soll.

Die älteste Tochter hat sich um den Vater bis zur letzten Stunde gekümmert. Daher hat sie die Trauerfeier organisiert, alle erforderlichen Kündigungen ausgesprochen und die Bedingungen des Vermieters erfüllt. Eine Tochter, die schon seit mehreren Jahren mit dem Vater verkracht und auch am Ende nicht da war, besteht jetzt auf ein Mitspracherecht auf alles, was noch vorhanden ist. Darüber gibt es nun Streit. Wäre eine Erbschaftsvollmacht für die älteste Tochter eine Lösung gewesen? Und wenn bei uns der Ernstfall eintritt, haben wir mit den verzankten Töchtern sicherlich das gleiche Problem. Sollen wir zu unserem Berliner Testament eine Erbschaftsvollmacht mit der ältesten Tochter einrichten?

Max Braeuer: Dass eine Gemeinschaft von Erben sich bei der Verteilung des Nachlasses nicht einigen kann, kommt sehr oft vor. Der Streit zwischen den Erben kann sehr heftig sein, sich manchmal auch nur auf Kleinigkeiten beziehen. Bei Miterben, die miteinander verwandt sind, besonders bei Geschwistern, treten dabei nicht selten alte familiäre Zwistigkeiten wieder auf, die bei der Erbauseinandersetzung fortgesetzt werden.

Wenn eines der Kinder vom verstorbenen Elternteil benachteiligt oder bevorzugt worden ist, so besteht häufig die Erwartung, dass das bei der Erbteilung irgendwie auszugleichen ist. So lässt sich der Streit oft erklären. Sinnvoll ist er allerdings nicht. Die Rechtslage ist ganz eindeutig: Gibt es kein anders lautendes Testament, so sind alle drei Kinder völlig gleichmäßig an dem Nachlass beteiligt. Ob eine der Töchter den Vater in der letzten Zeit seines Lebens gepflegt hat oder ob die andere schon frühzeitig mit dem Vater gebrochen hatte, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Alle drei Kinder haben Anspruch auf denselben Erbteil. Die Sachwerte müssen gerecht und gleichmäßig verteilt werden.

Dabei hat keiner der Erben einen Anspruch auf einen bestimmten Gegenstand. Die Töchter müssen die Sachwerte gerecht so verteilen, dass im Ergebnis jede von ihnen einen gleichen Wert hat. Gelingt ihnen das nicht, bleibt nur der Weg, alle Sachwerte zu veräußern und anschließend das Geld zu verteilen.

Sie berichten davon, dass die Aufteilung des Geldvermögens kein Problem gewesen sei. Hierbei musste aber jedenfalls berücksichtigt werden, wenn eine der Töchter im Zusammenhang mit dem Tod des Vaters Kosten gehabt hat. Diejenige Tochter, die sich um den Vater gekümmert hat, hatte möglicherweise Ausgaben für ihn. Wenn sie das Begräbnis organisiert hat, hat das sicherlich Geld gekostet. Diese Tochter kann dann jedenfalls verlangen, dass ihre Auslagen aus dem Geldvermögen der Hinterlassenschaft erstattet werden. Gleichmäßig aufgeteilt werden darf nur noch das, was nach dieser Erstattung von Aufwendungen übrig bleibt.

Wenn Sie für den zukünftigen Erbfall einen solchen Streit vermeiden wollen, dann hilft dafür in erster Linie ein Testament. In diesem Testament können die Eltern alle Gegenstände ihres Vermögens einzelnen Kindern zuordnen. Darüber kann dann kein Streit mehr entstehen. Die Eltern haben bei der Zuordnung große Freiheit. Wenn eines der Kinder dabei bevorzugt wird, haben die anderen das hinzunehmen. In dem Testament kann auch ein Testamentsvollstrecker bestellt werden. Das könnte in Ihrem Falle etwa die älteste der drei Töchter sein. Deren Aufgabe wäre es dann, den Nachlass zu verteilen. Die Erben hätten bis zur Verteilung keinen Zugriff auf das Vermögen. Als Testamentsvollstreckerin könnte die älteste Tochter selbstständig bestimmen, welcher der Erben welchen Gegenstand bekommen soll. Die übrigen Erben müssen sich mit dieser Zuweisung zufrieden geben. Mit einer Vollmacht für die älteste Tochter ist Ihr Ziel nicht mit der gleichen Sicherheit zu erreichen wie mit der Anordnung der Testamentsvollstreckung.

Wenn Sie eine Frage an Rechtsanwalt Dr. Max Braeuer haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an die folgende Adresse der Morgenpost: berlin@morgenpost.de­. Ein Rechts­anspruch auf eine Antwort besteht nicht. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Mehr Kolumnen:

Vermögen vererben – Testament und gesetzliche Erbfolge

Erbverzicht und Ausschlagung

Pflichtteil ergänzen oder nicht?