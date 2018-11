Versorgungsausgleich und Rente – wer profitiert?

Leserfrage: Ich war von Mai 1999 bis Mai 2005 verheiratet. Dann wurde die Ehe geschieden. Bei der Scheidung wurde der Versorgungsausgleich vorgenommen. Mein Ex-Mann und ich sind beide ­berufstätig. Wir haben beide wieder geheiratet. Mein Ex-Mann ist bei der Knappschaft rentenversichert. Er geht Ende 2018 vorzeitig in Rente, weil die letzte Zeche schließt. Habe ich Anspruch auf einen Teil seiner Rente? Jetzt oder später?

Dr. Max Braeuer: Sie haben Anspruch auf einen Teil der Rente Ihres geschiedenen Mannes, wenn das bei Ihrer Scheidung im Jahr 2005 von dem Familiengericht so beschlossen wurde. Allerdings bekommen Sie diesen Teil der Rente Ihres Ex-Mannes erst, wenn Sie selbst Rente beziehen, entweder als Altersrentnerin oder wegen Invalidität.

Der Versorgungsausgleich ist ein Vorgang, der bei der Scheidung automatisch stattfindet. Er ist ein Teil der Vermögensaufteilung anlässlich der Scheidung. Mit den monatlich eingezahlten Rentenversicherungsbeiträgen sammelt jeder Ehegatte während der Ehe Rentenanwartschaften für sich an. Auf der Grundlage dieser Anwartschaften wird dann später die Rente gezahlt. Die Rentenanwartschaften sind also Vermögen wie Geld auf dem Konto, ein Aktiendepot oder eine Lebensversicherung. Wird die Ehe geschieden, dann wird das in der Ehe entstandene Vermögen gleichmäßig auf die Ehegatten verteilt. Für die Rente gibt es ein besonderes Ausgleichssystem, eben den Versorgungsausgleich.

Der Versorgungsausgleich wird bei der Scheidung ohne besonderen Antrag vom Familiengericht durchgeführt. Das Gericht schickt dazu jedem Ehegatten einen Fragebogen zu seinen Altersversorgungen, für die er während der Ehe Beiträge gezahlt hat. Dann fragt das Familiengericht die von den Ehegatten angegebenen Versorgungsträger, also zum Beispiel die Deutsche Rentenversicherung Bund oder die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, wie hoch die während der Ehe jeweils erworbenen Rentenanwartschaften sind. Anschließend teilt das Familiengericht alle während der Ehezeit von den Ehepartnern angesammelten Rentenanwartschaften gleichmäßig zwischen ihnen auf.

Wenn Ihr Ex-Mann während der Ehe mehr Rentenanwartschaften angespart hat als Sie, dann haben Sie bei der Scheidung so viel davon übertragen bekommen, dass Sie am Ende beide gleich viel haben. Dabei geht es nur um die Rentenanwartschaften aus der Ehezeit mit Ihrem Ex-Mann. Es spielt also keine Rolle, dass Sie beide nach der Scheidung wieder geheiratet haben.

Die Übertragung von Rentenanwartschaften im Versorgungsausgleich wirkt sich erst aus, wenn man rentenberechtigt ist, also wenn man das gesetzliche Rentenalter erreicht hat oder wie Ihr geschiedener Mann ausnahmsweise schon vorher in Rente gehen darf oder auch, wenn man Invalide wird. Durch den Versorgungsausgleich werden zwar schon nach der Scheidung vom Rentenkonto des ausgleichspflichtigen Ehegatten Rentenpunkte auf das Rentenkonto des ausgleichsberechtigten Ehegatten überwiesen. Spürbar wird das aber erst, wenn der eine die um den Versorgungsausgleich gekürzte und der andere die um den Versorgungsausgleich erhöhte Rente ausgezahlt bekommt. Wenn die geschiedenen Ehepartner nicht gleichzeitig in Rente gehen, treten also auch die Auswirkungen des Versorgungsausgleichs nicht gleichzeitig ein.

So ist es bei Ihnen. Der Versorgungsausgleich hat die unerfreuliche Folge, dass Ihrem Ex-Mann jetzt schon etwas weggenommen wird, ohne dass Sie etwas davon haben. Seine vorzeitige Rente von der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See wird wegen des Versorgungsausgleichs gekürzt. Sie müssen weiterarbeiten, bis Sie das Rentenalter erreicht haben, und bekommen Ihre durch den Versorgungsausgleich erhöhte Rente erst danach. Dagegen lässt sich leider nichts machen. So ist das Gesetz, die Rentenversicherungen profitieren davon.

Die Gerichtsentscheidung über den Versorgungsausgleich in Ihrem Scheidungsurteil von 2005 gilt weiter. Damals gab es auch eine Ausnahmeregelung für Fälle wie Ihren: das sogenannte Rentnerprivileg. Das wurde aber 2009 durch eine Gesetzesreform abgeschafft. Nur wer damals Rentner war, konnte davon profitieren. Ihrem Mann nützt das nichts. Für Sie bleibt es dabei, dass Sie die durch den Versorgungsausgleich erreichte Erhöhung Ihrer Rente erst ausbezahlt bekommen, wenn Sie selber in den Ruhestand gehen.

