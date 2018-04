Wie kann ich die Doppelhaushälfte erwerben?

Leserfrage: Ich bin Eigentümer eines Grundstücks mit einer Doppelhaushälfte. Seit über zwei Jahren ist die andere Hälfte unbewohnt. Der letzte Bewohner ist verstorben. Vermutlich ungeklärte Eigentumsverhältnisse. Da ich am Kauf des Objekts interessiert bin, ist meine Frage: An wen muss ich mich wenden?

Dr. Max Braeuer: Bei einem Doppelhaus handelt es sich eigentlich um zwei Häuser, die jeweils genau auf die Grundstücksgrenze gebaut sind und deshalb unmittelbar aneinander angrenzen. Trotzdem entsteht der Anschein eines einheitlichen Hauses. Mit dem Nachbarhaus haben Sie als Eigentümer einer Doppelhaushälfte mindestens so enge Verbindung wie mit der Nachbarwohnung eines Mietshauses. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass Sie auch Eigentümer der anderen Haushälfte werden wollen. Allerdings gibt es in dem von Ihnen geschilderten Fall keinen allgemeingültigen Rat, wie Sie an Ihr Ziel gelangen können.

Als Eigentümer einer Haushälfte haben Sie zwar eine enge Beziehung zu Ihrem Nachbarn. In rechtlicher Hinsicht gibt es aber keine Sonderbeziehung. Aus rechtlicher Sicht stehen Sie zu dem Eigentümer der Nachbarhälfte nicht in einer anderen Beziehung als etwa zu dem Grundstück auf der anderen Straßenseite oder sogar in einem anderen Stadtteil. Wenn es um den Kauf dieses Grundstücks geht, haben Sie also gegenüber allen anderen Interessenten oder auch gegenüber dem Eigentümer keine besonderen Rechte. Wenn Sie etwa eine Eigentumswohnung besitzen würden anstelle einer Doppelhaushälfte, wäre die Situation nicht anders. Gegenüber allen anderen Eigentumswohnungen in Ihrem Hause sind Ihre Rechte nicht besser als die eines jeden Außenstehenden.

Für Sie ist es sicher belastend, wenn das Nachbarhaus nicht bewohnt ist. Sie haben vermutlich mehr Aufwand für die Heizung, wenn die Nachbarhälfte kalt ist. Der Garten verkommt, und es besteht vielleicht auch die Gefahr von Vandalismus, der auf Ihr Haus übergreifen könnte. Wenn dadurch für Ihr Haus eine ernste Gefahr besteht, dann hätten Sie gegenüber dem Nachbareigentümer möglicherweise einen Anspruch darauf, dass dieser die Gefahr abwendet. Dafür müssten Sie ihn aber erst einmal kennen. Sie fragen, wie Sie die Person des Eigentümers oder sonstwie Berechtigten ermitteln können. Darauf gibt es keine einfache Antwort.

Normalerweise steht der Eigentümer im Grundbuch. In das Grundbuch werden Sie aber keinen Einblick bekommen. Dort einsehen darf nur, wer ein berechtigtes Interesse hat. Bei Ihnen als Nachbarn, der nur die Eigentumsverhältnisse klären will, wird das Grundbuch kein berechtigtes Interesse anerkennen. Im Grundbuch würden Sie im übrigen auch nicht die Adresse oder Kontaktdaten des Eigentümers finden, nur seinen Namen. Wenn der frühere Eigentümer gestorben ist, wird auch nicht automatisch der Erbe als neuer Eigentümer eingetragen. Es kann also sein, dass das Grundbuch gar nicht aussagekräftig wäre. Es gibt auch keine Behörde, die Ihnen Auskunft über die Eigentumsverhältnisse erteilen müsste.

Wenn allerdings der Eigentümer verstorben und die Erbfolge unklar ist, dann ergibt sich daraus für Sie möglicherweise doch ein Weg. Es gibt Unternehmen, die sich speziell mit der Ermittlung von unbekannten Erben befassen. Das kostet natürlich Geld, wäre für Sie aber eine Möglichkeit zu ermitteln, wem das Grundstück nun gehört. Wenn das zu keinem Erfolg führt, könnten Sie beim Amtsgericht beantragen, für die unbekannten Erben des Nachlasses einen Pfleger zu bestellen. Dann würde es eine Person geben, die Sie ansprechen können.

Dass Sie den Eigentümer oder den amtlichen Vertreter der Erben kennen, verhilft Ihnen auch noch nicht zu dem Nachbargrundstück. Sie haben als Nachbar keinen Anspruch darauf, das Grundstück zu erwerben, auch wenn es verwahrlost. Sie können aber mit dem Eigentümer verhandeln, und vielleicht einigen Sie sich auf einen Kauf.

