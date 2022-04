Fahradtour entlang der Panke und durch Mitte

Pankow kennt jeder, die namensgebende Panke dagegen ist eher unscheinbar. Wir folgen dem Flüsschen, das bei Bernau entspringt und am Bahnhof Friedrichstraße in die Spree mündet, ein Stück entgegen der Fließrichtung. Vom U-Bahnhof Reinickendorfer Straße kommend biegen wir in die Schulzendorfer Straße ein, dann gleich nach links in den schmalen Südpanke-Grünzug. Nun geht es immer entlang des schmalen Fließgewässers, das inmitten des Weddinger Häusermeers zwischen Ziegelmauern und Beton in sein Bett gezwungen ist. Dennoch fühlt man sich hier wie in einer Oase, Verkehrslärm dringt nur gedämpft ans Ohr. Allerdings sind mehrere stark befahrene Straßen zu passieren.

In Höhe der Wiesenstraße erinnert ein Findling an den „Blutmai“ 1929, als bei Straßenkämpfen 19 Menschen starben. Dem Pankeverlauf weiter folgend, kommt bald das trutzige Amtsgericht Wedding in den Blick. Wir kreuzen die Osloer Straße, radeln vorbei am Franzosenbecken. Für Anwohner ist das Areal dort ein beliebter Rückzugsort im Grünen.

Am Abenteuerspielplatz verabschieden wir uns von der Panke, biegen in die Wilhelm-Kuhr-Straße ein, der wir – den Bürgerpark links liegen lassend – folgen bis zur Wollankstraße. In diese biegen wir nach rechts ein, radeln unter der S-Bahn-Brücke hindurch. Dann geht es links ab durch Steegerstraße und Grüntaler Straße. Auf die Bornholmer Straße treffend fahren wir nach links über die Bösebrücke. Hier, am früheren Grenzübergang Bornholmer Straße, strömten am Abend des 9. November 1989 die Menschen gen Westen. Weiter geht es über Malmöer Straße und Dänenstraße, wo wir via Fußgängerbrücke die Bahnschienen überqueren, die Sonnenburger Straße entlang zur Gleimstraße. Kurz darauf erreichen wir den beliebt-belebten Mauerpark. Wir radeln hindurch zur Bernauer Straße und passieren auf dem Weg zum Nordbahnhof die Gedenkstätte Berliner Mauer.

