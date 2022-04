Fahrradtour zum Entspannen durch den Grunewald

Der S-Bahnhof heißt zwar Grunewald, doch in den gleichnamigen Wald geht es nicht sofort. Am Bahnhofsvorplatz halten wir uns zunächst rechts, fahren in die Auerbachstraße. Kurz vor der Unterführung überqueren wir die Straße. Unser Weg führt nun am Steffi-Graf-Stadion entlang. Nach nur wenigen Metern erblicken wir links vor uns den Hundekehlesee, an dessen Ufer wir auf sandigem Weg bis zur Königsallee radeln. In diese biegen wir nach links ein, überqueren den Hundekehlegraben. Direkt hinter dem Gewässer geht es rechts auf den breiten Waldweg, der uns in wenigen Minuten an den Grunewaldsee führt.

An der Hundebadestelle vorbei, erreichen wir das Jagdschloss Grunewald, umrunden die Südspitze des Sees und haben alsbald das Forsthaus Paulsborn vor uns, in dem das „Locanda 12 Apostoli“ mit großem Biergarten zur Einkehr einlädt. Hinter dem Parkplatz des italienischen Lokals treffen wir auf den Hüttenweg und halten uns rechts. Vorbei am Waldparkplatz „Kleiner Stern“ geht es durch die Avus-Unterführung zum Parkplatz am Kronprinzessinnenweg. Achtung: Skater und Rennradfahrer heizen hier oft mit ziemlichem Speed vorbei.

Wir biegen halbrechts in den geschotterten Teltower Weg ein, nach knapp drei Kilometern lenken wir unsere Räder rechts in den Schildhornweg. Den verlassen wir für einen Abstecher an den Teufelssee (nur 200 Meter entfernt) an der ersten Abzweigung gleich wieder nach links. Im Bistro des nahegelegenen Ökowerks kann man sich am Wochenende mit Suppe oder Kuchen stärken. Zurück auf unserer Hauptroute legen wir auf dem Schildhornweg einen Endspurt ein, bis wir – am Pappelplatz vorbei – auf die Eichkampstraße stoßen. Hinter der Unterführung (Auerbachtunnel) treffen wir wieder auf die Auerbachstraße und fahren auf bekanntem Weg zum S-Bahnhof zurück.

