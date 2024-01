Berlin. Für eine kostenlose Kreditkarte muss man nicht zwingend ein neues Konto eröffnen. Wir stellen einige der besten externen Anbieter vor.

Unabhängig einer Jahresgebühr sind manche Kreditkarten an ein bestimmtes Konto gekoppelt – allen voran Debitkarten

Es gibt aber auch eine ganze Reihe Kreditkarten ohne Kontobindung – die meisten kommen von externen Finanzdienstleistern

Wir haben uns speziell Kreditkarten ohne Kontobindung angeschaut – darunter auch mehrere kostenlose Varianten ohne Jahresgebühr

Die Eröffnung eines neuen Girokontos ist für das Beantragen einer Kreditkarte nicht immer erforderlich. Einige Finanzdienstleister bieten Standard- oder Goldkreditkarten unabhängig von einem Girokonto. Kunden können die anfallenden Rechnungen per Überweisung oder Bankeinzug begleichen. Ein großer Vorteil dieser Kreditkarten gegenüber Angeboten vieler Hausbanken liegt in der oft geringeren Jahresgebühr. Zudem bieten sie meist gute Zusatzleistungen wie Bonusprogramme und Versicherungen an.

Kreditkarte ohne Kontobindung: Über 20 Banken im Vergleich – wer überzeugt?

Wir haben uns explizit Anbieter angeschaut, bei denen ein Bankkonto keine Voraussetzung ist. Am schnellsten geht das über folgenden Vergleichsrechner. Wählen Sie hierfür den Filter „ohne Girokonto“ aus und schon sind nur noch Kreditkarten sichtbar, die dieses Kriterium erfüllen.

Bei einer Kreditkarte ohne Girokonto erfolgt die Abrechnung über ein separates Verrechnungskonto oder aber der Betrag kann via Überweisung erfolgen oder per Lastschrift vom Wunschkonto eingezogen werden. Der Blick in unseren Rechner zeigt – der Markt für Kreditkarten ohne Kontobindung ist groß. Von der Kreditkarte ohne Jahresgebühr bis zur Premiumkarte in Gold oder Platinum ist alles dabei – jetzt kommt es auf Faktoren wie Wünsche und Zinskonditionen an.

Passende Kreditkarte wählen: Fünf Kriterien – worauf Sie achten sollten

Gebührenstruktur: Jahresgebühren, Gebühren für Transaktionen im Ausland und Bargeldabhebungen sind hier zu beachten. Die Gebührenstruktur sollte zum Ausgabeverhalten passen. Zinssätze plus Kreditlimit: Die Zinssätze werden bei einer Kreditkarte bei der Nutzung von Zahlpausen oder Teilzahlungen relevant. Das Kreditlimit ist die Höhe des verfügbaren Kreditrahmens, welchen eine Bank einräumt Belohnungen und Vorteile: Cashback, Punkte oder Meilen für Einkäufe, Versicherungen oder andere exklusive Vorteile sind bei der Entscheidung ebenfalls zu berücksichtigende Leistungen. Akzeptanz und Sicherheit: Wie ist die Akzeptanz der Kreditkarte – weltweit oder nur EU-weit? Jede Kreditkarte sollte auch über moderne Sicherheitsmerkmale verfügt wie Betrugsschutz und Chip- und PIN-Technologie. Kundenbetreuung und Erfahrungsberichte: Ein guter Kundenservice kann entscheidend sein. Auskunft darüber geben Tests oder Erfahrungsberichte von aktiven oder ehemlaigen Kunden.

Gebührenstruktur und Zinssätze

Grob kann zwischen kostenlosen Kreditkarten ohne eine fixe Jahresgebühr und kostenpflichtigen Produkten unterschieden werden. Komplett gebührenfrei ist eine Kreditkarte aber nie. Kosten fallen grundsätzlich immer an, wenn der Kreditrahmen nicht rechtzeitig ausgeglichen wird – etwa bei Zahlpausen oder bei einer Teilzahlung. Die Ausnahme sind Prepaid Kreditkarten. Da hier keine Teil- oder Zahlungspause möglich ist, sind Zinsen nichr relevant.

Viele Debit Kreditkarten sind etwa nur EU-weit gebührenfrei einsetzbar oder das kostenfreie Geldabheben ist auf eine bestimmte Zahl im Monat begrenzt. Auch zu beachten ist, dass Kreditkarten ohne Jahresgebühr oft mit einem höheren effektiven Jahreszins einhergehen als Karten mit einer fixen Jahresgebühr.

Bei der Wahl der passenden Kreditkarte sollte daher auch berücksichtigt werden, ob man Funktionen wie die Teilzahlung oder eine Zahlpause nutzt und wo die Karte vorrangig eingesetzt wird. Am Ende kann sich für manche Verbraucher eine Kreditkarte mit einer Jahresgebühr mehr rechnen. Umgekehrt kann man mit einer kostenlosen Kreditkarte besser fahren, wenn man diese Leistungen nur selten oder gar nicht in Anspruch nimmt.

Kreditkarten ohne Jahresgebühr:

Wie hoch der Kreditrahmen oder das Kreditlimit ausfällt, ist bei vielen Banken von der Bonität des Kunden abhängig. Auch Faktoren wie das Einkommen spielen bei der Wertfindung eine Rolle. Bei sich ändernden Bonitäts- oder Einkommensverhältnissen kann man bei der Bank auch eine Änderung des Kreditlimits anfragen. Viele Anbieter bieten diese Funktion mittlerweile sogar im Online-Banking an.

Belohnungen und Vorteile

Ob mit oder ohne Girokonto – Belohnungen und Vorteile sind bei den allermeisten Kreditkarten mittlerweile Standard geworden. Selbst kostenlose Kreditkarten wie die Mastercard der TF Bank * bieten diverse Versicherungspakete an. Neben Versicherungen sind Bonusprogramme, Cashback und bei Premiumkreditkarte auch exklusive Vorteile die häufigsten Extras – nach oben gibt es hier fast keine Grenzen. Folgende Fragen können bei der Entscheidung helfen:

Wird viel über Online-Shopping eingekauft? Dann kann eine Kreditkarte mit Cashback- oder Bonuspunkteprogramm lukrativ sein. Beispiele sind die Mastercard Gold der TF Bank (Cashback) und die Payback American Express (Bonuspunkte) * – für beide wird kein neues Girokonto benötigt. Sie reisen viel ins Ausland? Dann bietet sich eine Kreditkarte mit umfangreichem Versicherungspaket an. Dazu zählen die Visa Gold Kreditkarte der 1822direkt * (Sparkasse) oder die American Express Gold Card *. Sie nehmen gerne Zahlpausen oder Teilzahlungsoptionen in Anspruch? Dann sollten Sie bei der Kreditkarte auf einen niedrigen effektiven Jahreszinssatz achten. Sie nutzen ihre Kreditkarte selten und meist nur für Zahlungen im Ausland? Dann kann eine kostenlose Kreditkarte ohne eine fixe Jahresgebühr die richtige Wahl sein. Beispiele haben wir schon oben genannt. Sie nutzen fast ausschließlich die Kreditkarte und möchten das Optimum herausholen? In diesem Fall könnte eine Premium-Kreditkarte passend sein. Dazu zählen die BMW Premium Card Carbon * und die American Express Platinum Card * aus echtem Metall.

Goldene Kreditkarten wie die American Express Gold Card bieten oft mehr Vorteile als Standardkarten – etwa Versicherungen. © IMAGO/Silas Stein | Unbekannt

Akzeptanz und Sicherheit

Die meisten Kreditkarten werden in Kooperation mit Mastercard, Visa und American Express ausgestellt. Diese Marken werden fast überall auf der Welt akzeptiert. Doch Vorsicht, manche Banken verlangen Gebühren für die Nutzung im Ausland. Auch die Betreiber der Geldautomaten können Gebühren ansetzen. Von der Entscheidung lohnt es sich, Banken zu vergleichen – vor allem, wenn man die Kreditkarte häufiger als Zahlungsmittel im Ausland nutzt.

Über moderne Sicherheitsmerkmale verfügen alle in der EU erhältlichen Kreditkarten. Zum Teil sind diese Sicherheitsmerkmale, die jede Kreditkarte bieten muss, vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Die größte Gefahr sind Betrüger. Daten wie die PIN oder den Card Validation Code (CVV) sollten nie an zwielichtige Händler weitergegeben werden. Eine Bank oder ein seriöser Händler würde auch niemals die PIN wissen wollen.

Kundenbetreuung und Erfahrungsberichte

Ein gut erreichbarer Kundenservice und eine rasche Hilfe bei Problemen sind ebenfalls wichtige Kriterien für oder auch gegen eine Kreditkarte. Filialbanken sind hier im Vorteil – hier kennen die Kundinnen und Kunden ihren Ansprechpartner sogar oft persönlich. Bei Direktbanken (Online-Banken) sollte der Kundenservice über mehrere Wege erreichbar sein. Das kann telefonisch, per Mail oder über eine Nachricht in der Banking-App erfolgen.

Für Erfahrungsberichte sind Online-Bewertungsplattformen wie „Trustpilot“ eine gute Adresse. Hier wird es Nutzern ermöglicht, ihre Erfahrungen mit Unternehmen zu teilen und Bewertungen abzugeben. Wissen muss man, dass diese Bewertungen von Privatleuten verfasst werden und sich nicht überprüfen lassen. Dennoch können Bewertungsplattformen eine Orientierung bieten und sie sind in der Regel auch kostenfrei nutzbar.

Was ist Trustpilot? Trustpilot ist eine bekannte Online-Bewertungsplattform, die es Verbrauchern ermöglicht, ihre Erfahrungen mit Unternehmen zu teilen und Bewertungen abzugeben. Gegründet im Jahr 2007 in Dänemark, hat sich Trustpilot schnell zu einer globalen Präsenz entwickelt und bietet laut eigenen Angaben eine transparente und zugleich unabhängige Bewertungs- und Feedback-Plattform für Kunden und Unternehmen an. Da die Bewertungen von privaten Nutzern verfasst werden, lassen sie sich nicht überprüfen. Viele Berichte zu einem Unternehmen können aber eine Orientierung sein und ein Stimmungsbild vermitteln. Die Nutzung von Trustpilot ist kostenlos. Eine Alternative zu Trustpilot sind die Testberichte der Stiftung Warentest. Diese sind jedoch in den meisten Fällen kostenpflichtig.

Unabhängig und von Experten geprüft sind die Testergebnisse von Finanztest, gehörend zur Stiftung Warentest. Über „test.de“ gibt es eine große Datenbank mit über 38 Kreditkarten. Der Nachteil hierbei ist, dass die Testergebnisse der Stiftung Warentest generell nicht öffentlich zugänglich sind. Es wird ein kostenpflichtiges Abo benötigt oder aber man kauft sich einen Test einzeln. Wir haben auch jüngst über die besten Angebote für ein Tages- oder Festgeld im Vergleich von Finanztest berichtet.

Fazit zu Kreditkarte ohne Girokonto:

Bis auf kontogebundene Debit-Kreditkarten und wenige Ausnahmen gibt es einen Großteil der Kreditkarten ohne ein Girokonto. In vielen Fällen wird lediglich ein Referenzkonto für die Verrechnung benötigt. Bei Prepaid-Kreditkarten ist es noch deutlich einfacher – hier muss das Guthaben ohnehin manuell aufgeladen werden. Daher kommt es viel mehr auf Faktoren wie die Gebühren oder die Zusatzleistungen an, die gewünscht werden und die zu einem auch passen.

